Spajsice se okupile: Geri i Mel B plešu skupa nakon skandala

Postava benda 'Spice Girls' okupila se prvi put nakon seks afere dviju članica - Mel B (43) i Geri Horner (46). Njih dvije zajedno s Emmom Bunton (43) i Melanie Chisholm (45) vježbaju koreografiju za koncert u Londonu, a sve su zabilježile snimkom.

Emma je s uzbuđenjem rekla 'pogledajte tko je ovdje', a kamerom je prikazala Mel B, Geri i Mel C dok su one sve bile nasmijane i vesele. Victoria Beckham (45) nije bila s djevojkama, kao što je i očekivano.

- Spajsice u kući - pisalo je ispod fotografije gdje su četiri pjevačice pozirale. Obožavatelji su oduševljeni njihovim okupljanjem i ne mogu dočekati koncerte.

- Skačem po uredu od uzbuđenja - napisao je fan.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo se, Mel B šokirala je javnost kada je otkrila da je spavala s Geri tijekom njihove najveće slave u devedesetima. Nakon toga sumnjalo se da će turneja Spajsica biti ugrožena.

- Bile smo najbolje prijateljice i samo se dogodilo. Nasmijale smo se i to je bilo to - rekla je Mel B te rekla kako je moguće da će ju Geri mrziti zbog toga što je otkrila to javnosti.

- Ovo je iznenađenje. Veliko iznenađenje Spajsica. Nikada to prije nisi priznala, zar ne? Ljudi će biti fascinirani - rekao je Piers.