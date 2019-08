Spavao je po tunelima, a danas je težak čak 715 milijuna kuna

Britanski glazbenik Ed Sheeran (28) nedavno je objavio kako će se povući s glazbene scene. Turneja 'Divide' koju je završio koncertom u Ipswichu bila mu je ujedno i posljednja što je rastužilo brojne obožavatelje.

- Kao što možda znate, na Divide turneji sam više od dvije godine i ovo je zadnji dan svega. Postoji nešto vrlo slatko u svemu tome, jako mi je drago što ste ovdje i što sve završava u Ipswichu. Ovo mi je sigurno posljednja svirka u sljedećih 18 mjeseci. Svirali smo diljem svijeta. U Glastonburyju, na stadionu Wembley. Na prekrasnim mjestima u Americi, Novom Zelandu, Australiji, Aziji, Južnoj Americi i bilo je to ludo putovanje - rekao je tijekom nastupa u Chantry Parku u Ipswichu.

Prije 15 godina crvenokosi glazbenik mogao je samo sanjati o turneji po 46 zemalja.

Sheeran je prije svega bio klinac s istoka Engleske, iz gradića Suffolka gdje je odrastao. Nosio je velike dioptrijske naočale, zbog operacije mu je bježalo lijevo oko i puno je mucao pa su mu se često rugali njegovi vršnjaci. I dok su se njegovi školski kolege družili zajedno, crvenokosi Sheeran vrijeme je provodio sa svojom gitarom. Veliki uzor u odrastanju bio mu je Eminem (46), a kruži priča kako je Sheeran bio fasciniran njegovom mogućnosti repanja pa je cijeli njegov album naučio napamet. Navodno je zbog toga prestao mucati. 18 godina kasnije i sam je gostovao na novom Eminemovom albumu na pjesmi 'River'.

Svoju prvu kolekciju pjesama objavio je 2004. godine pod nazivom 'Spinning Man', a zatim otišao u London kako bi mogao ostvariti svoj san i postati glazbenik. Imao je svega 16 godina. Odlazak u London nije bio nimalo jednostavan. Na početku je svirao u barovima kako bi zaradio nekakav sitniš, a spavao bi na cesti, po parkovima, na sjedalima vlakova u podzemnoj te ako bi mu netko pustio da prespava na kauču u stanu. Jednom je prilikom spavao i u tunelu ispred Buckinghamske palače, da bi u prosincu 2017. godine ispred kraljice Elizabete II. (93) odsvirao koncert za nekoliko tisuća ljudi.

Sav trud se isplatio kad je početkom 2011. godine nezavisno objavio svoj prvi 'EP No. 5 Collaborations Project', nakon čega je postao poznat, a 26. travnja iste godine pojavio se u showu 'Later... with Jools Holland' gdje je izveo singl 'The A Team'. Ta pjesma postala je glavni singl njegovog prvog studijskog albuma '+'. Pjesma je postigla veliki uspjeh prodavši se preko 800.000 puta u godinu dana.

Zanimljivo je kako je Sheeran napravio plan od 15 albuma u seriji matematičkih znakova '+', 'x', i 'Divide' koji mu je donio Grammy za najbolji vokalni pop album te je potukao rekord na Spotifyu s 57 milijuna preslušavanja samo prvog dana. Nijedan izvođač u povijesti nije imao u jednom tjednu devet od deset najprodavanijih pjesama na top listama, osim Sheerana. U doba najveće popularnosti, The Beatlesi su imali pet od deset, 50 Cent četiri, a The Bee Gees tri.

Osim njegovih megahitova poput 'Shape Of You' koji ima preko 4,3 milijarde pregleda na YouTubeu, Sheeran je napisao klasike i za neke druge zvijezde poput 'Love Yourself' za Justina Biebera (25), ali i The Weeknda (29), Hillary Duff (31), One Direction i Major Lazera.

Sheeranovo bogatstvo procijenjeno je na 715 milijuna kuna. Britanac je otkrio kako se zbog slave odao porocima.

- Danonoćno sam radio i samo putovao po turnejama. Upadao sam u sve one zamke o kojima ljudi inače čitaju. Najčešće sam se drogirao i pio - izjavio je.

Iz toga ga je izvukla djevojka i današnja supruga Cherry Seaborn (26). Sheeran i Cherry znaju se još od srednje škole, a vezu su započeli 2015. Iako je trebala ostati tajna, doznalo se da su se vjenčali u veljači, nakon što se njihov prijatelj izlajao britanskom The Sunu.

