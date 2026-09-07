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PRIKAZUJU DVIJE EPIZODE

Večeras na RTL-u kreće nova krimi serija 'Specijalisti Zagreb'

Piše 24sata,
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Večeras na RTL-u kreće nova krimi serija 'Specijalisti Zagreb'
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Foto: RTL
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Večeras na RTL-u počinje nova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' koja donosi uzbudljive priče o policijskom timu koji rješava teške zločine na zagrebačkim ulicama

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Večeras u 20.15 i 21.15 sati na RTL-u s prikazivanjem počinje nova kriminalistička serija ‘Specijalisti Zagreb’! Na rasporedu su prve dvije epizode, uz napete policijske slučajeve i brojne domaće zvijezde u gostujućim ulogama, među kojima su Tena Nemet Brankov, Dora Fišter, Janko Popović Volarić...

VIŠE OD 120 EPIZODNIH ULOGA Evo koji glumci stižu u RTL-ovu seriju 'Specijalisti Zagreb'
Evo koji glumci stižu u RTL-ovu seriju 'Specijalisti Zagreb'
Foto: RTL
PODRŽALI EKIPU Kaptol pun poznatih! Pogledajte tko je stigao na premijeru RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'
Kaptol pun poznatih! Pogledajte tko je stigao na premijeru RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'

Gledatelji će u prvim epizodama konačno na djelu vidjeti neustrašivi policijski tim sa zagrebačkih ulica – glavnog inspektora Zorana Jukića (Peđa Gvozdić), Anu Kirin (Vini Jurčić), Luku Horvata (Toni Gojanović) i Tonija Kovačića (Ivan Barišić), a upoznat će i Zoranovu kćer, strastvenu mladu novinarku Miju (Ivona Baković).

Foto: RTL

Već prva epizoda u 20.15 sati počinje preokretom! Veselu proslavu Zoranova rođendana prekida neočekivani poziv na mjesto zločina. Ubijen je vlasnik pečenjare Berat Selimi. Tragovi do Agima Bale, kosovskog poduzetnika mračne prošlosti i vlasnika kladionice "Clinton". U namjeri da se pod krinkom ubaci u Agimovu organizaciju, Zoran se nagodi sa Zecom, starim poznanikom koji služi zatvorsku kaznu....

'SPECIJALISTI ZAGREB' Ekskluzivno predstavljena RTL-ova prva kriminalistička serija
Ekskluzivno predstavljena RTL-ova prva kriminalistička serija
Foto: RTL

Druga epizoda od 21.15 sati donosi posve novi slučaj! Profesionalni tenisač Lovre Jelaska kolabira na treningu, a njegov liječnik dr. Vuković pronađen je mrtav samo nekoliko sati kasnije. Tim specijalista pokušava pronaći poveznicu između ta dva slučaja te se ubrzo nađe u svijetu dopinga, tajnih investicija i zabranjenih veza. Inspektori sumnjaju na trenera s mračnom prošlošću, menadžericu s financijskim tajnama i suprugu koja je bila previše bliska žrtvi. Iako svi imaju čvrste alibije, istina se polako razotkriva...

Foto: RTL

U prvim dvjema epizodama, u gostujućim ulogama gledatelji će moći vidjeti Anju Matković, Doru Fišter, Tenu Nemet Brankov, Janka Popovića Volarića, Davora Svedružića, Matina Antunovića i mnoge druge.

STIŽE 7. RUJNA 'Specijalisti Zagreb' stiže uskoro na male ekrane. Evo kako sve izgleda iza kulisa nove serije...
'Specijalisti Zagreb' stiže uskoro na male ekrane. Evo kako sve izgleda iza kulisa nove serije...

Premijeru serije 'Specijalisti Zagreb' ne propustite večeras na RTL-u u 20.15 i 21.15 sati. Epizode su već dostupne na platformi Voyo.

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