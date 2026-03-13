Spektakl 'Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu' premijerno je prikazan u LA-u

Postapokaliptični spektakl, holivudsko-hrvatski film Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu, premijerno je prikazan u dvorani Saban Theatra na Beverly Hillsu u SAD-u. Ova akcijska znanstveno fantastična avantura okupila je impresivnu međunarodnu ekipu sa obje strane kamere, a na premijeri su publiku pozdravili producent Neb Chubin, redatelji i scenaristi Zoran Lisinac i Domagoj Mažuran, glumica Ivana Dudić, Gilles Geary i mnogi drugi.

A nakon uspješne svjetske premijere, film će biti prikazan u čak 300 najvećih kina diljem zemlje. Gospodar oluje u kina diljem Hrvatske stiže 9. travnja. Riječ je o velikom i važnom istupu za vidljivost hrvatske kinematografije - kao prva autentična koprodukcija Hollywooda i Hrvatske, ovo je prvi film u povijesti regionalne filmske proizvodnje koji će biti distribuiran u tolikom opsegu diljem Sjedinjenih Američkih Država.

Režiju i scenarij potpisuje redateljski dvojac Domagoj Mažuran i Zoran Lisinac. Lisinac je nagrađivani srpski-američki autor, našoj publici najpoznatiji kao koredatelj i scenarist rekordnog regionalnog igranog hita Toma, dok je Mažuranu, hrvatskom redatelju i producentu ovo debitantsko dugometražno ostvarenje.

Impozantnu glumačku postavu čine renomirane glumačke zvijezda: škotski glumac James Cosmo (Game of Thrones, Highlander, Braveheart i Wonder Woman), englesko-australska glumica Caroline Goodall (Schindler’s List, Hook, Cliffhanger i The Princess Diaries), danski glumac Marco Ilsø (Vikings, Hood), engleski glumac Billy Barratt (Bring Her Back, Invasion - AppleTV), danska glumica Sara Sofie Boussnina (serija The Bridge, Dune: Sisterhood, Knightfall, The Way of the Wind - novi film Terrenca Malicka), engleski glumac Gilles Geary (serije The Path, The I-land, Archive 81, predstava The Stranger Things) te engleski glumac i kaskader Joey Ansah (The Bourne Ultimatum, Street Fighter: Assassin's Fist, The Old Guard). Zapažene uloge imaju i renomirana imena regionalne filmske scene, poput Gorana Bogdana, Sergeja Trifunovića, Ivane Dudić.

Foto: Michael Mattes

Radnja filma smještena je u doba tri vijeka nakon Velikog potopa, svijet se raspao u razbacane otoke, zauvijek izložene prijetnji ogromne, beskrajne Oluje. Jedina nada za sigurnost Otočana nalazi se u utvrđenoj gradskoj državi Argos — utočištu do kojeg se može stići samo kroz opasna iskušenja poznata kao Jahanje Oluje. Ipak, među njima tinja prkosna struja onih koji vjeruju da istinski spas ne leži unutar Argosa, već s one strane same Oluje.

Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu prati odvažno putovanje dvoje mladih buntovnika sa otoka koji prkose sudbini. Odlučni da probiju zid vječne Oluje, zakoračit će u zabranjeno i nepoznato i razotkriti istinu o porijeklu svog svijeta - tajnu koju vjekovima brižno skrivaju besmrtni gospodari Argosa, tajanstveni Osnivači.

Foto: Michael Mattes

Film je sniman na Braču, Hvaru, Kornatima, Pagu, kao i u Splitu, Vodicama i Dubrovniku, čije prirodne ljepote i sirova energija oblikuju snažan i prepoznatljiv vizualni identitet filma.

Film je nastao uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra i Programa poticaja za snimanje u Hrvatskoj Filming in Croatia kao i Filmskog Centra Srbije.

Film pred domaću publiku stiže 9. travnja u distribuciji kompanije Jučer te će biti prikazan u kinima diljem Hrvatske.