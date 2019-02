Spektakl za početak: Queen i Lambert oduševili na Oscarima

Rami Malek (38) ga je sjajno odglumio u filmu "Bohemian Rhapsody", a na početku ovogodišnjih Oscara ulogu Freddieja Mercuryja, frotmena Queena, preuzeo je pjevač Adam Lambert (37) i sjajno je odradio posao. On je u pratnji preostalih Queenovaca nastupio s pjesamama "We will rock you" i "We are the champions" i oduševio sve prisutne.

- Dobrodošli na Oscare - uzviknuo je Lambert i krenuo s nastupom

Queen open first Oscars without a host in 30 years - follow live updates here | #Oscars https://t.co/Q3vQlIkWXV pic.twitter.com/KOfEyBPy7Y — The Independent (@Independent) February 25, 2019

Nije ovo Lambertu prvi nastup s Queenom. S njima je išao na turneju 2011. godine, a kasnije im se znao pridružiti na još nekim od nastupa. Zanimljivo, neko vrijeme je baš Lambert bio u kombinacijama da dobije ulogu Mercuryja, koja je na kraju pripala Maleku.