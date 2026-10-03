Spencer je kraljevsku obitelj vratio u najteže razdoblje: Hoće li im njegova knjiga naštetiti?

- Što mislite kakva bi Diana bila da se nije udala za prijestolonasljednika?

- Sretna.

Odgovorio je to Charles Spencer u intervjuu povodom objave njegove knjige 'Labuđi pjev: Diana, moja sestra', gotovo tri desetljeća nakon tragične smrti Diane, princeze od Walesa, u kojoj donosi osobni osvrt na njezin život, ali i iznose eksplozivne tvrdnje koje su izazvale reakciju Buckinghamske palače te podijeljena mišljenja komentatora.

Princess Diana death anniversary | Foto: PA/PA Images/PIXSELL

U knjizi Charles Spencer pruža intiman uvid u Dianino djetinjstvo, njezin turbulentan brak s tadašnjim princom Charlesom i borbu s medijskim pritiskom. Opisuje svoju sestru kao jedinstven i nezamjenjiv lik, istovremeno se prisjećajući teških trenutaka i demona s kojima se borila. Ipak, najveću pozornost privukle su Spencerove tvrdnje o ponašanju trenutnog britanskog monarha neposredno nakon Dianine pogibije u kolovozu 1997. godine. Spencer navodi da je kralj Charles u telefonskom razgovoru zvučao ushićeno te mu je, tijekom rasprave o organizaciji sprovoda, uputio vrlo teške riječi.

​- Budi siguran, uskoro ćemo je zaboraviti - rekao mu je tadašnji princ od Walesa, navodi autor u knjizi. Spencer u svojim medijskim istupima inzistira na tome da govori istinu te da se jasno sjeća tog razgovora.

Ove teške optužbe izazvale su neuobičajeno brzu i izravnu reakciju Buckinghamske palače, koja inače izbjegava komentirati sadržaj knjiga o kraljevskoj obitelji. Palača je izdala službeno priopćenje u kojem su se osvrnuli na bolna sjećanja.

- Iako načelno ne komentiramo knjige, Njegovo Veličanstvo je svjesno da bol bratske tuge može zamagliti razum, utjecati na prosuđivanje i obojiti sjećanje na načine koje drugi ne prepoznaju, čak i mnogo godina nakon takvog gubitka, stoji u njihovoj izjavi.

Sam autor knjige ovu je izjavu javno nazvao pokušajem manipulacije od strane kralja. Istaknuo je kako je kralj imao priliku šutjeti ili demantirati tvrdnje, ali je umjesto toga izabrao dovesti u pitanje njegovu prosudbu.

Pictured in 1970 Friday 31st August - 15 years since Dianas death | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Knjiga puna šokantnih tvrdnji

U knjizi Spencer tvrdi kako je Dianina afera s Dodijem Al-Fayedom bila samo njen pokušaj da drugoga učini ljubomornim. Diana je navodno bila zaljubljena u liječnika Hasnata Khana s kojim je navodno htjela pobjeći u Južnu Afriku i udati se. Khan je u intervjuima tvrdio kako je Diana prekinula njihovu vezu nakon što se u srpnju 1997. vratila s odmora na kojem je bila s vlasnikom Harrodsa, Mohamedom Al-Fayedom i njegovom obitelji. Priznao je da je bio 'luđački ljut' kada je Diana počela vezu s Al-Fayedovim sinom Dodijem, koji je zajedno s njom i vozačem Henrijem Paulom poginuo u prometnoj nesreći u Parizu.

U knjizi Spencer piše i kako smatra da je Diana imala ADHD te da su ju duboko pogađale izdaje, opisuje kako se borila s bulimijom i depresijom. Opisao je i incidente kada je Diana bila fizički nasilna. Tvrdi kako ga je Diana, kao djevojčica, jednom gurnula s bicikla bez nekog posebnog razloga, da je oca ošamarila kada im je rekao da će se oženiti Rainom Spencer, a najdramatičniji ispad princeza je imala kada je navodno Rainu gurnula niz stepenice. Prema Charlesovim riječima, incident se dogodio 1989. godine, nakon obiteljske probe uoči njegova prvog vjenčanja. Tvrdi da je Raine Dianinu majku, Frances, držala odvojenu od ostatka obitelji, a potom uvrijedila Dianu.

Foto: ABACA

- A onda je Raine, moja maćeha, uvrijedila Dianu rekavši da ne može vjerovati da se princ Charles oženio tako glupom ženom. Mislim da je to vjerojatno bila kap koja je prelila čašu. Ne želim reći da je u redu biti fizički nasilan, ali to se nije dogodilo bez razloga - napisao je Spencer.

Reakcije Dianinih sinova, prinčeva Williama i Harryja, na ujakovu knjigu potpuno su različite. Brojni izvori bliski princu Williamu navode da je on izvan sebe od bijesa zbog ponovnog otvaranja bolnih rana iz djetinjstva. Budući kralj smatra da takve objave narušavaju dostojanstveno sjećanje na njegovu majku i vraćaju ga u najtraumatičnije razdoblje. Također, teške optužbe ujaka veliki su uteg kraljevskoj obitelji kojoj će on jednog dana biti na čelu. William se nije javno oglasio o knjizi, a na novinarska pitanja tijekom službenih angažmana uporno je šutio.

S druge strane, princ Harry navodno nema problema sa stričevim potezom. Spencer je pojasnio kako je obojicu obavijestio o knjizi neposredno prije objave.

​- Harry me samo pitao ima li u knjizi nečega što bi ga moglo osramotiti, na što sam odgovorio da apsolutno nema, izjavio je Spencer za američke medije. Ova podjela dodatno naglašava udaljenost braće, pri čemu Harry nastavlja održavati odnos s majčinom obitelji. U jednom od mnogobrojnih intervjua koje je Spencer dao, osvrnuo se i na život žena koje se udaju u kraljevsku obitelj kazavši kako im je 'teško'. Nije htio izravno komentirati Harryja i Meghan Markle koji su se nedavno vratili živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo, no ipak se dotakao para usporedivši linč britanskih medija nad Dianom s linčom nad Meghan i Harryjem.

- Ako pogledate neki tabloidni članak o Diani ili o paru koji ste spomenuli, Harryju i Meghan, znate, oni mogu biti zaista, zaista neugodni. I mislim da bi ljudi doista trebali učiti iz Dianina primjera. Nisam ovdje da govorim u ime Harryja i Meghan, ali za svakoga koga se na ovaj način svakodnevno uništava, to mora imati kancerogeni utjecaj na njihov život, kazao je Spencer i naglasio da njegova podrška Harryju ne znači da je okrenuo leđa svom starijem nećaku, princu Williamu, bez obzira na njihovu svađu.

- Na strani sam sinova svoje pokojne sestre, obojice. Ako bi bilo koji od njih nešto želio, jednako bih bio tu za obojicu, rekao je.

Foto: Privatni album/canva

Tko je Charles Spencer i što kažu kritičari

Charles Edward Maurice Spencer, deveti grof Spencer, mlađi je brat princeze Diane. Obrazovao se na prestižnim ustanovama i radio kao novinar. Autor je više povijesnih naslova, a javnosti je najpoznatiji po snažnom govoru na Dianinom pogrebu u kojem je kritizirao medije i monarhiju. Spencer u knjizi tvrdi da mu je prijatelj koji vodi PR agenciju rekao kako ga je jedan od Charlesovih najbližih suradnika često tražio da novinama plasira laži o njemu. Optužio je i jednog utjecajnog urednika da je poticao taj medij, kao i druge novine, da ga napadaju negativnim napisima kad god im se za to pružila prilika, zbog čega je više puta pomišljao na samoubojstvo.

Kraljevski komentatori imaju podijeljena mišljenja o njegovom najnovijem uratku. Jedni hvale djelo kao posvetu sestri, a drugi ga smatraju nepotrebnim obračunom. Na društvenim mrežama Dianini obožavatelji vjeruju Spencerovoj verziji događaja, kaže profesorica Pauline Maclaran sa Sveučilišta Royal Holloway u Londonu. Prema njezinim riječima, kraljevska obitelj i dalje je 'vrlo ranjiva' na sve što priziva priču o 'lijepoj princezi čiji je život prekinut tako tragično i pod okolnostima koje su ostale dvosmislene'. Kraljevska komentatorica Jennie Bond opisala je knjigu kao 'iznimno neprijateljsku, apsolutno nepristojnu knjigu... vrlo neugodan prikaz jednog čovjeka – ali to je njegovo sjećanje na sve to, a tko zna tko je u pravu?', piše BBC.

Komentatorica Victoria Arbiter javno je prozvala Spencera zbog barem dvije povijesne netočnosti u tekstu memoara, ističući kako takve pogreške bacaju sumnju na istinitost cijele knjige. Arbiter također kritizira autora zbog navodnog umanjivanja Williamove tuge u korist detaljnih opisa patnje mlađeg nećaka Harryja te tvrdi da je princ Charles bio shrvan tugom zbog Dianine smrti što je bilo očito i pri preuzimanju njenog lijesa i na sahrani.

U UK-u je objavljena i prva anketa o tome kome javnost vjeruje. Proveo ju je YouGov, a rezultati pokazuju vrlo podijeljena mišljenja: 31 posto ispitanika vjeruje Spencerovim tvrdnjama, 36 posto sumnja da su točne, dok 33 posto ne zna kome vjerovati.

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Trideset godina od tragedije

Gotovo 30 godina nakon sestrine smrti, Spencer kaže da je knjigu napisao kako bi odao počast njezinu sjećanju. Opisuje je kao jedinstvenu, dinamičnu osobu, punu ljubavi, karizme i sumnje u samu sebe, koja je život živjela punim plućima i ostavila svijet mnogo boljim mjestom, unatoč tome što je s pozornice otišla tako mlada.

- Sve je to postigla unatoč tome što nikada nije osjetila dubinu ljubavi za kojom je uvijek žudjela. Zbog toga zaslužuje poštovanje i pljesak, piše Spencer. I Dianin mlađi sin navodno razmišlja o projektima kojima bi mogao obilježiti 30. godišnjicu majčine pogibije. Već je navodno kontaktirao ljude s kojima je bila bliska te razmišlja o snimanju dokumentarca.

U svakom slučaju, Spencerova knjiga uzburkala je duhove i vratila kraljevsku obitelj u teško razdoblje iz 1997. kada je ostala bez mlade princeze i bila u nemilosti javnog mijenja. Hoće li poništiti 30 godina peglanja imidža kralja Charlesa i kraljice Camille, tek će se vidjeti.

*uz korištenje AI-ja