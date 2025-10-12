Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SVI SU IH OBOŽAVALI

Spice Girls nekad i sad: Gdje je danas slavna petorka koja je hitovima zarazila čitav svijet?

Mel B (Scary Spice), Mel C (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice) i Victoria Beckham (Posh Spice), poznate kao Spice Girls, na scenu su se pojavile 1994. godine i doslovno su pokorile svijet. Postale su jedna od najprodavanijih grupa u povijesti glazbe te su rušile sve rekorde. Ne postoji vjerojatno osoba na svijetu koja nikada za njih nije čula, no nakon raspada grupe svaka je išla u svom smjeru. U galeriji donosimo kako danas izgledaju i čime se bave.
International Women's Day
Mel B slovila je kao najnestašnija članica grupe, a zbog svoje pojave svima je bila zanimljiva. Kovrčava kosa i vrckavi temperament poslužili su joj kao sjajna podloga za izgradnju čitave osobnosti pred kamerama. | Foto: Lucy North/PRESS ASSOCIATION
1/33
Mel B slovila je kao najnestašnija članica grupe, a zbog svoje pojave svima je bila zanimljiva. Kovrčava kosa i vrckavi temperament poslužili su joj kao sjajna podloga za izgradnju čitave osobnosti pred kamerama. | Foto: Lucy North/PRESS ASSOCIATION
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025