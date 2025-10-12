Spice Girls nekad i sad: Gdje je danas slavna petorka koja je hitovima zarazila čitav svijet?

Malo je poznato da je i Beckham pokušala u samostalnim vodama što se glazbe tiče, no sreća ju nije pratila na tom planu. Nakon nekoliko neuspješnih singlova i albuma, odustala je od glazbe, no kasnije se ipak pridružila ostatku grupe kada su ponovno nastupale. Ako je vjerovati napisima medija, za novu turneju Spice Girls čeka se samo nju, no već godinama odbija tu ideju. | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION