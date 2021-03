U ponedjeljak navečer u showu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' započeo je novi kulinarski tjedan u kojem su kandidati žiriju pripremili mnoga zanimljiva jela, a neki su dobili i neočekivano niske ocjene zbog svoje izvedbe.

U prošlom tjednu ipak nije došlo do ispadanja pa su tako Šajeta i Edi dobili priliku za popravak. S obzirom na to da su spašeni od ispadanja, u ovom će tjednu kuhati sami za sebe, a ne za tim, te neće imati pomoć od mentora.

- Lakše nam je sad kuhati kad znamo da tim neće ispaštati zbog naših jela - našalio se Šajeta pa spremno prionuo poslu za radnom jedinicom. Osim toga, Jozefina i Ksenija su ovaj tjedan na 'odmoru' jer su u prethodnom tjednu ostvarile najbolji rezultat. Preostali kandidati borili su se u izazovu 'prsa o prsa' te su imali 75 minuta za pripremu glavnog jela s prilogom.

Ivana i Velimir te Danijela i Josip bili su u maloj panici zbog čišćenja i filetiranja ribe, no na kraju su oba tima odradila vrlo dobar posao.

- Ivana i Velimir, vaš umak s jagodama je hrabri pokušaj i meni se to sviđa. Ja sam za to da ste otišli u neku, ajmo reći, erotiku. Panirana riba mi je fina, poplete od tikvica i blitve su sočne i dobro odrađene iako na oko ne izgledaju najbolje. Kod Danijele i Josipa je isto jako fino, dobro isfiletirana riba, jedino imam problem s umakom koji mi je premastan - komentirao je Ivan Pažanin prva jela koja su stigla pred žiri. Neobična kombinacija koju su ponudili Ivana i Velimir svidjela se čak i Tomislavu Špičeku: Za čudo Božje, meni odgovara vaša riba s jagodama! Tako su oni zaradili 20 bodova, dok su Danijela i Josip bili za bod uspješniji.

Fatima i Mahir te Marija i Dario ponudili su stručnom kulinarskom sudu dvije varijante gulaša od divljači s domaćom tjesteninom, no oba para nisu uspjela zadovoljiti kriterije žirija.

- Zapravo ni jedni ni drugi niste napravili šug kakav očekujemo kad kažemo divljač. To je uvijek taj neki karakteristični tamni umak koji ima svoju težinu i pripadajuće začine. Mahir i Fatima, vi ste otišli u krivom smjeru jer ste otišli u nekom mediteranskom smjeru. Bolje mi odgovaraju začini Darija i Marije, napravili ste to malo bolje i tjestenina je ukusna - priznala je Željka Klemenčić pa su Bednjanci dobili 19 bodova, dok su Mahir i Fatima zaradili samo 14 bodova.

Janjetina je bila ključna namirnica koju su pripremali Joško i Jazz te Ivana i Aki.

- Stavili ste previše paradajza i niste to najbolje odradili, previše se osjeti rajčica, a premalo janjetina, no prijaju mi vaše sarmice od blitve - rekao je Špiček na janjetinu koju su pripremili Joško i Jazz koji su za to „precrveno“ jelo dobili samo 17 bodova. S druge strane, Ivana i Aki su dobili visoka 24 boda za svoju izvedbu janjetine koja se najviše dopala Pažaninu: Savršeno, točno onako kako ja volim i kako sam odgojen!

- Kad sam vidjela ocjene, mislila sam da ne vidim dobro. Baš da smo bili toliko slabiji, da smo mi dobili 4, a oni 9, nisam to očekivala - prokomentirala je razočarana Jazz na ocjene koje je splitski chef podijelio oba tima. Miroslava i Nešo te Mirela i Ljuba morali su pripremiti svinjetinu pa su se djevojke odlučile za wok, dok se Nešo odlučio pripremiti šnicle na klasičan način.

- Miroslava i Nebojša, možda za vašom radnom jedinicom napokon vlada harmonija, ali na tanjuru se vidi razlika. Vaš odrezak s puno brašna i češnjaka mi je totalno 'osamdesete' i staromodan recept, prilog je pak druga priča, samostalno mi je ukusan - kazala je Željka, a Špiček je kratko prokomentirao kako su oba tima bolje pripremila priloge nego meso. Miroslava i Nešo zaradili su 17 bodova, a Mirela i Ljuba samo 15 bodova.

Posljednji par koji je dobio poseban zadatak bili su dečki iz zadnje klupe – Šajeta i Edi, koji su žiriju servirali lungić-ringišpil.

- Kad sam dobio tanjur izgledalo mi je malo kao ruganje, ali kad sam probao, nije to uopće loše. Sačuvali ste mekoću mesa, za mene je to dobro odrađeno i sviđa mi se prilog - pohvalio je Pažanin njihov lungić s tikvicama, gljivama i prosom pa su dečki osvojili tri šestice!

- To su neka vražja posla u ovom žiriju - našalio se Šajeta. Kad se sve zbroji, Željkin tim je za jedan bod u prednosti pa u ovom tjednu ima nade da oni budu ti koji će preuzeti vodstvo.