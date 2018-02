Špičeku fali masnoće: 'Ovo jelo mi možete donijeti u bolnicu...'

Umjesto Špičekovih hvalospjeva i Matejinog poriva za fotografiranjem njihovih tanjura, natjecatelje showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' dočekao je hladan tuš. Žiri je njihove delicije proglasio tužnjikavim, bolesničkim i ružnim.

- Kad ću jednom biti nemoćan, star i umoran od ove nezdrave hrane s puno masnoće, onda bih volio da mi dođete u posjet u bolnicu i donesete ovakvo jelo - rekao je Tomislav Špiček Lei i Marku, koji su pripremili pileće rolice s tikvicama uz pire od batata, za Špičeka i ostale članove žirija, tzv. bolničko jelo bez začina i trunke umaka, safta ili masti. I tu je nastao problem…

Foto: RTL televizija

- Gdje je masnoća od pečenja? Nigdje nema safta, niti jedne žlice masnoće. Za mene to jelo više nema tu čar. Možda je to nezdravo i nije dobro, ali jelu fali masnoće i gotovo! Ja sam Tomica Špiček, kuhar, i meni to fali! Nemojte se bojati masnoće… - poručio je Špiček svim natjecateljima, koji su u ponedjeljak navečer skuhali suviše obična jela, bez imalo inovacije i maštovitosti.

Nakon prvog dana kuhanja na 321-trgu, bodove su dobili Lea i Marko te Ivica i Antoni, koji su pokušali oboriti Špičeka s nogu simpatičnom obradom klasične sarme.

Foto: RTL televizija

Jesu li natjecatelji pozorno slušali savjete žirija i hoće li doći do promjene na tablici ukupnih bodova? Odgovore ćemo doznati u novoj epizodi showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!', sutra, u utorak, 13. veljače na RTL-u.