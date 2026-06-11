Splićanin u 'Milijunašu' odustao na 13. pitanju i osvojio 18.000 eura: Znate li vi odgovor?

Posljednju ovosezonsku emisiju kviza Tko želi biti milijunaš? obilježila su dva nastupa. U vrući stolac sjeli su Juraj Kveder iz Varaždina i Branko Nerlović iz Splita. Kveder je natjecanje završio s osvojenih 5.000 eura nakon što je zapeo na 11. pitanju o francuskim predsjednicima, dok je Nerlović stigao do 13. pitanja, povijesne tematike gdje je odlučio odustati i kući ponijeti 18.000 eura, javlja HRT.

Prvi natjecatelj koji je bio najbolji u igri "Najbrži prst" bio je Juraj Kveder iz Varaždina. Juraj uskoro puni 31 godinu, a po struci je molekularni biolog. Ipak, kako je otkrio, ne bavi se tim područjem. Vodi mali obrt, piše pitanja za kvizove, organizira kvizaška natjecanja te i sam redovito sudjeluje u individualnim i ekipnim kvizovima. U slobodno vrijeme voli sport, iako priznaje da mu je posljednjih godina nešto manje posvećen, a rado čita i druži se s prijateljima.

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Prve ozbiljnije poteškoće imao je na sedmom pitanju vrijednom 600 eura. Trebao je odgovoriti na pitanje: Koji je film iz 2011., s Jakeom Gyllenhaalom u glavnoj ulozi, ime dobio po pojmu iz računarstva?

Ponuđeni odgovori bili su: Kritična masa, Izvorni kod, Zlatni rez i Hladni pogon.

Juraj je odlučio iskoristiti džokera "zovi", a njegov džoker bez mnogo razmišljanja odgovorio je – Izvorni kod. Prihvatio je savjet i točno odgovorio, osvojivši 600 eura.

Na osmom pitanju za 1.000 eura upitan je: Tko je 1963. napisao dramu "Proces stoljeća" o suđenju Robertu Oppenheimeru? Među ponuđenim odgovorima bili su Lavoslav Ružička, Andrija Štampar, Andrija Mohorovičić i Ivan Supek.

Nesiguran u odgovor, Juraj je iskoristio džokera "pola-pola", nakon čega su ostali odgovori Lavoslav Ružička i Ivan Supek. Iako nije bio siguran, odlučio je riskirati te je odabrao Ivana Supeka, što se pokazalo točnim odgovorom i donijelo mu 1.000 eura.

Deveto pitanje odnosilo se na Medvednicu i glasilo je: "Koja klima prevladava na Medvednici?" Ponuđeni odgovori bili su klima bukve, javora, kestena i tise.

Iako je u jednom trenutku razmišljao o pomoći publike, Juraj je ipak odlučio vjerovati vlastitom instinktu te je ponudio odgovor pod A - klima bukve, što mu je donijelo 2.500 eura.

Veliku borbu vodio je i na desetom pitanju za prelazak drugog praga i osvajanje sigurnih 5.000 eura.

Pitanje je glasilo: "U kojem je gradu Michael Phelps osvajao samo olimpijska zlata, bez ijednog srebra ili bronce?" Opcije su bile Atena, Peking, London i Rio de Janeiro.

Juraj je tada zatražio pomoć publike. Njih 44 % glasalo je za Peking, 29 % za London, 18 % za Atenu, dok je 9 % odabralo Rio de Janeiro.

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Natjecatelj je priznao kako se i sam dvoumio između Pekinga i Londona, no na kraju se odlučio za odgovor pod B - Peking i osvojio sigurnih 5.000 eura.

Na 11. pitanju njegov se niz ipak zaustavio. Trebao je odgovoriti na pitanje: Koji je predsjednik preminuo na dužnosti zbog čega se francuski predsjednički izbori već desetljećima održavaju u proljeće?

Ponuđeni odgovori bili su Charles de Gaulle, Jacques Chirac, François Mitterrand i Georges Pompidou.

Juraj je priznao da ne zna točan odgovor, no nakon kraćeg razmišljanja odlučio se za Charlesa de Gaullea.

Nažalost, odgovor nije bio točan. Točan odgovor bio je Georges Pompidou, pa je natjecanje završio s osvojenih 5.000 eura.

Posljednji natjecatelj u ovosezonskom izdanju kviza bio je Branko Nerlović iz Splita. Ima 43 godine, po struci je pomorski nautičar, no već godinama ne radi u toj profesiji. Danas se bavi video montažom, a povremeno i snimanjem. U slobodno vrijeme najviše uživa u filmovima i knjigama.

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Do prvih većih izazova stigao je na osmom pitanju vrijednom 1.000 eura. Pitanje je glasilo: U kojoj je državi na vlasti stranka čiji je naziv preuzet iz prvog stiha državne himne?

Ponuđeni odgovori bili su Italija, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska.

Branko je najprije odlučio iskoristiti džokera "zovi", no njegov džoker u predviđenom vremenu nije uspio ponuditi odgovor. Zatim je aktivirao i džokera "pola-pola", nakon čega su ostali odgovori Italija i Francuska. Odlučio se za Italiju, što se pokazalo točnim odgovorom i donijelo mu 1.000 eura.

Veliki korak prema sigurnom iznosu napravio je na desetom pitanju za prelazak drugog praga i osvajanje 5.000 eura. Upitan je: Gdje izviru Eufrat i Tigris? Opcije su bile Iran, Turska, Saudijska Arabija i Egipat.

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Na ovom pitanju zatražio je pomoć publike. Njih 44 % glasalo je za Tursku, 23 % za Iran, 18 % za Egipat, a 15 % za Saudijsku Arabiju. Branko je prihvatio mišljenje publike i odgovorio B - Turskoj, čime je osigurao 5.000 eura.

Odličan nastup nastavio je sve do 13. pitanja vrijednog 34.000 eura. Tada je trebao odgovoriti: Tijekom koje je olimpijade epirska princeza Olimpijada rodila Aleksandra Velikog? A - 56., B - 81., C - 106. i D - 131. olimpijada.

Nakon razmišljanja Branko je odlučio odustati i zadržati osvojenih 18.000 eura. Otkrio je kako bi, da je morao odgovarati, odabrao 81. olimpijadu, no taj odgovor ne bi bio točan.

Točan odgovor bio je 106. olimpijada.

Ovim nastupom završena je još jedna sezona kviza Tko želi biti milijunaš?, a Branko Nerlović kući je otišao s vrlo vrijednih 18.000 eura.