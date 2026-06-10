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POHVALILA SE

Splitska trenerica se za 23. rođendan počastila novim Mercedesom: 'Trud se vrati...'

Piše 24sata,
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Splitska trenerica se za 23. rođendan počastila novim Mercedesom: 'Trud se vrati...'
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Foto: Instagram/Lara Tomasović

Lara Tomasović, splitska fitness trenerica i influencerica, za rođendan si je poklonila skupocjeni automobil, a sve je objavila na Instagramu

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Splitska fitness trenerica i influencerica Lara Tomasović pohvalila se na Instagramu s novim limenim ljubimcem. U objavi je istaknula kako si je luksuzni automobil Mercedes-Benz poklonila za 23. rođendan kao nagradu za svoj rad i trud.

Na seriji fotografija i videa, Lara pozira uz bijeli Mercedes ukrašen velikom ružičastom mašnom. Za ovu prigodu odjenula je i ružičastu odjevnu kombinaciju, usklađenu s mašnom na automobilu. 

Tomasović, koja je diplomirana kineziologinja i vlasnica vlastitog fitness brenda, objasnila je kako je automobil plod njezina rada.

"Vjerujem da se trud, rad i iskrena želja da pomogneš drugima uvijek vrate. Kad radiš posao koji voliš te ostaneš dosljedan svojim vrijednostima, rezultati vremenom pokažu sav uloženi trud. Zahvalna na svemu i motivirana za sve što dolazi!", napisala je u opisu objave.

Foto: laratomasovicc/Instagram

Objava je privukla veliku pažnju, a među brojnim čestitkama istaknula se poruka njezine majke, također poznate fitness trenerice Jasne Carić, koja nije krila ponos.

"Bravo Lara, pokaži svim ženama kako se to radi. Sve sama sebi... Ponosna mama", komentirala je.

 *uz korištenje AI-ja
 
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