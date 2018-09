Splitski pjevač Vojko Vrućina: Najjači sam reper u Hrvatskoj

Bit će to najveći koncert u mojoj karijeri, organizatori koncerta i ja smo spremni, bit će scenografija, bit će gostiju, bit će kruha i igara, izjavio je Andrija Vujević, poznatiji pod umjetničkim imenom Vojko Vrućina (33).

Splitski reper i glazbeni producent više od godinu dana plovi solo vodama, a sada za obožavatelje priprema 12. listopada koncert u Domu sportova. Iako tri godine s kolegama iz benda Dječaci nije napravio nijedan hit, publiku je pogodila vijest o raspadu rap trojca.

- Mislim da sam ispunio uvjete za ono što ja smatram uspjehom. Da bi netko uspio na estradi, potreban je u svakom slučaju težak rad na pjesmama i spotovima, pametno ulaganje financija - smatra Vojko. Reperu nije loš osjećaj biti poznat, no kad mu ljudi upadaju na ulici, to mu, ističe, nije ugodno, ali se, kaže, morao naviknuti na prilaženje i fotografiranje s publikom.

- Odlučio sam da to moram podnijeti i ne žaliti se jer ako očekujem da će mi ljudi vrištati i skakati na koncertima, onda ne mogu očekivati da će ostati skroz hladnokrvni kad me vide na ulici. Mislim da mi je najčudnije kad me nepoznati ljudi traže da ih ‘pratim’ na društvenim mrežama, to mi se čini skroz besmisleno i jadno - iskreno je rekao Vojko. Repanjem se bavi od 14. godine, a kad je s 25 godina dobio otkaz u inženjerstvu, više se nije vraćao toj grani posla jer je dobivao dovoljno novca od koncerata.

- Pretpostavljam da ‘glazbeni biznis’ kakav vodim sigurno neće trajati zauvijek. Planiram u bliskoj budućnosti ozbiljnije pokušati biti producent i tekstopisac za mlađe glazbenike, a ako i to ne ide, idem natrag na Zavod ako me itko bude htio više - rekao je Splićanin.

Obožavatelji ga često hvale kako je osebujan te osvježenje na glazbenoj sceni.

- Svi mi autori i izvođači smatramo za sebe da smo najkvalitetniji i možda je najpametnije dati publici da prosudi što valja, ne vidi svatko iste stvari na isti način - dodaje reper. Na pitanje je li najjači reper u Hrvatskoj, Vojko nam je samo kratko odgovorio “da”, a s njim se slažu i njegovi obožavatelji, koji ga smatraju legendom.

- Bude takvih dana kad se probudim i pogledam u ogledalo i učini mi se da sam legenda - rekao je Vojko. Iako bi volio surađivati s nekoliko glazbenih kolega, Vojko nam nije otkriti na koga je mislio. No prije šest mjeseci snimio je duet “Pasta Italiana” s Tončijem Huljićem (56), a reakcije publike bile su pozitivne. Produkcijska kuća reperu je rekla da mora tražiti dopuštenje od autora za korištenje sempla, pa se Vojko našao s Huljićem, kojem se svidjela pjesma te je snimio rap dio.

U zajedničkom spotu do izražaja najviše dolazi pasta kojom Vojko “mrda” glavom kao roker, a otkrio nam je i kako je za snimanje bilo potrebno mnogo tjestenine kako bi spot ispao kvalitetno.

- Redatelj je unajmio djevojku koja je iza scene cijeli dan kuhala manistru. Bilo je mnogo, bilo je i scena gdje gađam kameru manistrom, ali to nije ušlo u finalnu verziju - kroz smijeh nam je rekao reper, koji zna kuhati, a posebno voli raditi musaku, koju će rado pripremati i svom nasljedniku. Krajem srpnja pjevač je dobio dijete, a uloga oca, kaže, dobro mu ide.

- Izgleda da mi najbolje ide gomilanje financijskih sredstava za obitelj, u svemu ostalom, mijenjanju pelena i dojenju, žena me prestiže daleko - kaže Vojko.

Nedavno je uz opis fotografije na društvenoj mreži stavio citat ‘Doša san van na bevandu’ zadarskog pjevača Mladena Grdovića (60), kojeg ne sluša, ali kaže da je veliki obožavatelj spomenutog stiha.

- Kad god čujem tu pjesmu, zamišljam Grdovića kako se zabija crvenim Ferrarijem u nečiju kuću, pa pijan izlazi raširenih ruku i pjeva: ‘Doša san van na bevandu’. Sreli smo se jednom na benzinskoj pa sam ga natjerao da se slikamo - kaže Vojko.