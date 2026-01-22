Obavijesti

POZNATO TKO ĆE GA ZAMIJENITI

Splitsku grupu Cambi napustio je dugogodišnji član Jure Nikolić

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Instagram

Iskreno mi je žao, jednostavno količina obaveza koje imam sa svojim poslom, svojom strukom i drugim stvarima i teško mi je pratiti ovaj tempo, objasnio je Jure

Admiral

Znaš što, reći ću ti iskreno, rekli su mi da sam prestar, da je vrijeme za mlađe ljude. Izbacilo me, šta ću, ali držim se dobro, šalim se. Tako je Jure Nikolić u svom stilu za IN magazin prokomentirao odlazak iz grupe Cambi.

'PRONAĐI ME' Grupa CAMBI ima novu pjesmu: 'Priča je o izgubljenoj ljubavi'
Grupa CAMBI ima novu pjesmu: 'Priča je o izgubljenoj ljubavi'

Šalu brzo ostavlja po strani i objašnjava da je razlog odlaska puno prizemniji. Po struci je inženjer građevinarstva, ima vlastitu tvrtku i sve više poslovnih obaveza.

- Žao mi je, iskreno mi je žao, jednostavno količina obaveza koje imam sa svojim poslom, svojom strukom i drugim stvarima i teško mi je pratiti ovaj tempo. I nekako mi se činilo da nije red s moje strane da zapinješ, uvijek kasniš, nemaš vremena, na neki način imaš osjećaj da ih vučeš unazad što nije ok jer smo prijatelji, tako da sam im lani još obznanio da će to na kraju tako ići - ispričao je Jure.

Foto: Instagram

Da promjena nije laka, priznali su i ostali članovi.

- Još mi to nije leglo, ali njegova odluka i tu se ne možemo miješati - komentirao je Luka Čulić.

AUTORSKI SINGL Grupa Cambi u novom ljetnom hitu 'Samo kraj mene živjela si'
Grupa Cambi u novom ljetnom hitu 'Samo kraj mene živjela si'

Cambijevci su se na ovu situaciju pripremali na vrijeme. Juru je zamijenio Marjan Slavica.

- Ja sam Marjan Slavica, imam 36 godina, dolazim iz Bilica pokraj Šibenika, to je jedno malo mjesto duboko ukorijenjeno u klapskom pjevanju - otkrio je Slavica.

Njegov ulazak u bend nije bio slučajan.

- Zanimljiva je priča da je Marjan jednom na Instagramu poslao poruku, ima od toga 5-6 godina, on je vidio naš rad i rekao 'ako vam ikad itko slomi nogu, ruku, tu sam'. I ja sam to zapamtio, inače nisam poznavao Marjana od prije i ja mu govorim, evo, čovjek nam je slomio i nogu i ruku, jesi li za da uskočiš? I on govori šta? I onda sam mu objasnio, nazvao sam ga na mobitel i čovjek je odmah pristao - ispričao je Joško Tranfić.

Foto: Instagram

A Marjan je bio oduševljen.

- Prvenstveno zato što sam bio njihov veliki fan od početka, tako da mi je jako drago da sam sad dio te ekipe. Uklopio sam se super, prvenstveno zato što su oni svi ekipa prijatelja i to mi je nekako bilo dosta bitno, jer smo slični karakterom i mislim da ćemo zajedno dobro funkcionirati - priznao je.

Marjan je s Cambijevcima već otpjevao i novu pjesmu 'Zabranjena', koju je napisao Jure. A svjetlo dana ugledat će u ponedjeljak.

