Ušli su u show s ciljem da izgube kilograme i promijene svoj život nabolje, a dobili su puno više od očekivanog. Nakon što je finalist pete sezone 'Života na vagi' Dominik Kračun (23) u finalu stao na vagu koja je pokazala da je skinuo 67,8 kilograma, istaknuo je da mu se život u potpunosti promijenio, ali i da je zaljubljen.

POGLEDAJTE VIDEO: Sanja odgovorila na '24 pitanja'

Nije dugo trebalo da krenu šuškanja o kome se radi, a dvojac je onda to i potvrdio. Dodo, kako su ga od milja zvali u showu, u vezi je s Anom Žderić (23), kandidatkinjom 4. sezone showa. Sve je krenulo dopisivanjem preko društvenih mreža.

- Pričali smo o showu, krenuli na kave te se počeli sve više družiti i razgovarati o životima. Jako sam sretna što imam kraj sebe divnu osobu koja me razumije - rekla je Ana za RTL.

Ljubav u ovom showu nije se počela rađati tek posljednjih nekoliko sezona, ona je prisutna od samih početaka. Zapravo, svaka sezona ima svoje 'golupčiće'. Pobjednik prve sezone showa, Dalmatinac Ivan Krolo (35), zaljubio se u Slavonku, RTL-ovu producenticu, s kojom je surađivao iza kulisa emisije.

Izgubio je 45 kilograma, a dobio Ivanu Šimac (31), s kojom je već tri godine u vezi. Splićanin nije posustao, i dalje pazi na kalorijski deficit, a sve je dobro, rekao je, dok i dalje preskače radije slastice nego treninge.

I pobjedniku druge sezone se posrećilo. Dorian Crnković (26) skinuo je kile, dobio novce i - djevojku. Kliknuo je s curom s kojom je mjesecima gubio masne naslage u showu, Ivanom Stapić (26), a s njom je u sretnoj vezi i danas. Prije dvije godine je bio na odstranjivanju viška kože na trbuhu, zbog čega je morao mirovati nekoliko mjeseci, ali njegova Ivana bila mu je velika podrška u tome.

Gledatelji su pisali kako im je drago što su jedno drugome motivacija, ali i da im je super jer oboje znaju kroz što su u showu prolazili pa su manje šanse da pokleknu.

- Kroz te muke mislim da više nikad ne bi htjeli prolaziti. Neka skinu još koliko žele ili trebaju, a onda samo održavaju. Svaka čast - pisali su pratitelji.

U trećoj sezoni upoznali smo Filomenu Roglić (33) i Marka Kregara (30). Oni su svoju ljubavnu priču otkrili pred kamerama showa jer ju je Marko poljubio nakon što je ispala iz showa. Kad se ista stvar dogodila i Marku, odlučili su nastaviti vezu.

- On je moj princ, a ja njegova princeza - komentirala je Filomena. Međutim, nakon nekog vremena par je prekinuo, ali su i dalje ostali u dobrim odnosima.

- Bolje funkcioniramo kao prijatelji - rekla je Filomena nakon prekida. Danas su i ona i Marko u sretnim vezama s drugima.

Sara Sitarić (19) sudjelovala je u četvrtoj sezoni 'Života na vagi. Ondje je bio i Marino Marušić (26), a nije trebalo dugo da dvojac shvati kako se jedno drugome sviđaju. U emisiji su se zaljubili, neprekidno su bili skupa pa su gledatelji pratili kako se sve bolje upoznaju i zbližavaju.

Kad je završio show, dali su do znanja da su u vezi i da im ide odlično. Iako ona živi u Ladimirevcima blizu Osijeka, a on u Zadru, par je svoju vezu, koliko god je to bilo moguće proteklih mjeseci, održavao na daljinu. Ovoga kolovoza Sara je potvrdila da su prekinuli.

- Moj fokus je sad na faksu, a on je odabrao neke druge putove koji ga uveseljavaju. Bila je ispravna stvar prekinuti taj odnos - pojasnila je.

Što se pete sezone tiče, osim Dominika, ljubav je izgleda pronašao i pobjednik - Matej Petrović (26). Priča se da se Slavonac upustio u romantičnu vezu s asistenticom producenta showa, Anjom Glavaš. Matej to nije htio komentirati, ali je nakon finala priznao da ima curu.