'Sponzoruše su veće prostitutke. Ako si lijep i uspješan odmah si na glasu nemoralne osobe...'

Tijani je određen jednomjesečni pritvor nakon što je uhićena u policijskoj akciji zbog navodnog podvođenja i prostitucije dok je ilegalno u čamcu pokušala prijeći Republiku Srbiju s još tri djevojke

<p>Za mene su pričali da se bavim prostitucijom, ali gdje su vam dokazi? Daj dokaz pa onda optuži neku djevojku. Zašto djevojke stavljaju na naslovnu stranu bez dokaza? Mogla sam i ja tako završiti, rekla je <strong>Tijana Maksimović </strong>(28) poznatija kao Tijana Ajfon prošle godine u emisiji <a href="https://www.youtube.com/watch?v=20uavuAA_gc">'Novo Jutro'. </a></p><p>Godinu dana nakon, starleta je krasila brojne naslovnice zbog istih optužbi. Određen joj je jednomjesečni pritvor nakon što je uhićena u policijskoj akciji zbog navodnog podvođenja i prostitucije dok je ilegalno u čamcu pokušala prijeći Republiku Srbiju s još tri djevojke. No, srpski <a href="https://www.blic.rs/vesti/hronika/tijani-ajfon-preti-15-godina-robije-starletu-terete-za-organizovanje-prostitucije-i/yfx9g22?fbclid=IwAR23NdAr8jiscy_YDbdWfYS1SqXizWWgy7wEB0_KGVieVFRSlDAhhJ84TvU" target="_blank">Blic</a> piše kako joj prijeti zatvor i do 15 godina ako se pred Sudom Bosne i Hercegovine dokaže kako je skrivila kaznena djela organiziranja prostitucije i krijumčarenja ljudi. </p><p>- Veće prostitutke su sponzoruše i one koje po klubovima naručuju boce alkoholnog pića. To je veća sramota nego kada djevojka odradi, naplati i ode svojoj kući. Sponzoruše su najjadnije - rekla je Tijana i dodala kako se često našla na meti hejtera zbog svog atraktivnog izgleda. </p><p>- Zašto nitko ne pogleda tko su moji roditelji? Ako volim silikone ne znači da sam prostitutka. Veće ku*ve su one fine, pristojnog izgleda... - otkrila je Ajfon u gore spomenutoj emisiji. </p><p>- Ako si lijep i uspješan odmah si prostitutka. Nisu sve starlete ku*ve. Što je onda <strong>Kim Kardashian</strong>? Isto prostitutka iako leži na milijunima? - rekla je vidno potresena Tijana. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O TIJANI AJFON: </strong></p><p> </p>