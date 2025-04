Sportsko, ali šik! Uvukle obline u crvene opravice, Seve trenirku nosi na štikle, a Šuput korzet...

One su kraljice pozornice, crvenog tepiha, Instagrama i photoshopa, a vrlo dobro znaju istaknuti atribute koje imaju! Uske pripijene haljine, poluprozirni kombinezoni, kupaći kostimi, dekolte do pupka...Kada Maja Šuput i Severina izlaze iz kuće glamur i gola koža idu pod ruku. Ali ovaj put? Trenirka, patike, korzet, štikle...Da, dobro ste pročitali, sportski look, ali u njihovoj verziji. Jer kad Maja i Seve navuku 'casual', to i dalje vrišti 'pogledajte me' s kilometra.

'Tuta je moja kuta', kako bi rekao stih iz pjesme Kiše Metaka.

Foto: INSTAGRAM/Matea Smolcic Sencar

Severina je crvenu trenirku odabrala za nastup u Novom Mestu u Sloveniji, no naravno, nije zaboravila ni štikle koje bi na svakom drugom mjestu bile, apsolutno nepraktične. S druge strane, Maja Šuput odabrala je crvenu trenirku za gostovanje u podcastu 'Mame kod Lane'. Naravno da je sve upotpunila kožnim korzetom...

Ovaj modni okršaj između Severine i Maje Šuput podsjetio nas je na povijest dva svjetski poznata modna brenda, koja su nastala iz sukoba dvaju braće, Adolfa i Rudolfa Dasslera. Priča o danas vrlo popularnim robnim markama započela je u malom njemačkom gradiću Herzogenaurachu 1920-ih godina. Braća Dassler osnovala su malu tvrtku Dassler cipele, specijaliziranu za proizvodnju sportske obuće. Kao i mnogi u to vrijeme, pridružili su se nacističkoj stranci 1933. godine, a skromno su radili sve do 1936. kada je Njemačka ugostila Olimpijske igre.

Braća su uspjela nagovoriti legendarnog afroameričkog atletičara Jessea Owensa da tijekom igara nosi njihove tenisice, i to je bio pun pogodak za posao. Owens je osvojio četiri zlatne medalje, a time je skočila i popularnost njihovih tenisica.

Kasnije je Rudi bio pozvan da se bori u njemačkoj vojsci i bio je uvjeren kako su mu Adi i njegova supruga to 'podmetnuli', a završio je i iza rešetaka. Dok je brat bio u zatvoru, Adi je krenuo u osvajanje američkog tržišta te je počeo prodavati cipele američkim vojnim službenicima.

Sukobi su se nastavljali te su tako 1948. godine tvrtku podijelili na pola. Dijelili su sve, od imovine do zaposlenika. Suparništvo i mržnja među braćom Dassler išla su toliko daleko da se ozbiljno pazilo na odanost tvrtki. Brakovi i izlasci s nekim iz konkurentske firme? Ma, to je bilo gotovo nezamislivo, kao i razgovor s nekim tko nosi drugu marku tenisica, prenosi The Vintage News.