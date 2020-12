Mlada i talentirana Medea krenula je u pohod na domaću glazbenu scenu. Ova svestrana, darovita i pozitivna mlada dama iza sebe već ima nekoliko pjesama, a posljednja pod nazivom 'Rođendan' već je osvojila tisuće slušatelja. Pa upoznajte Medeu...

Kada se javila ljubav prema glazbi? Još u djetinjstvu ili?

Ljubav prema glazbi javila se još u djetinjstvu. Voljela sam pjevati uz svog strica koji svira klavijature i trubu, ali i uz tatu koji svira gitaru. Mislim da sam umjetničku crtu povukla s tatine strane. Tako da je glazba zapravo oduvijek u meni.

Koliko je teško uskladiti školske obaveze, a u isto vrijeme graditi glazbenu karijeru?

Teško je. Iziskuje jako puno truda, strpljenja i vremena, ali nije mi teško kada razmišljam o krajnjem cilju i kada vidim koliko ljude vole i podržavaju moju glazbu. To je ono što svakog glazbenika gura naprijed unatoč svim preprekama s kojima se susreće.

Što kažu Vaše kolege iz razreda? Doživljavaju vas kao zvijezdu ili?

Kolege iz razreda su ponosne na moj uspjeh. Ne znam i ne želim znati doživljavaju li me kao zvijezdu jer ja to ne bih htjela. Ja sam obična cura koja je još kao mala djevojčica pronašla svoj životni put i njega se držim. Ne mislim da bi se zbog svojih uspjeha i talenta trebala osjećati kao zvijezda ili da bi me drugi ljudi trebali tako doživljavati.

Kako je došlo do suradnje s glazbenikom Damirom Kedžom?

Do prve suradnje s Damirom i naše prve pjesme došlo je zaista spontano. Dobila sam demo pjesme pisane za duet i niti jedan drugi pjevač mi nije padao na pamet osim njega. Bilo mi je jako zabavno snimati s njim. Puno sam naučila od njega i stvorili smo jedno lijepo prijateljstvo.

Koga pratite s domaće glazbene scene?

Pratim sve što se izbaci, ali naravno onda selektiram izvođače prema onome što mi se najviše sviđa. Izvođače koje najviše slušam s domaće scene su Jelena Rozga, Nina Badrić, Oliver Dragojević, Gibonni i Toni Cetinski.

A s kim bi voljeli zapjevati?

Velika mi je želja snimiti duet s talijanskom grupom II Volo, ali ako bih mogla birati izvođača s naše scene to bi vjerojatno bio Gibonni ili Jelena Rozga.

U kojem smjeru želite da se Vaša karijera kreće?

Htjela bih da se kreće kao što se kretala do sada. Polako, stepenicu po stepenicu. Želim rasti kao osoba i glazbenik kroz glazbu, koliko god vremena je potrebno. Želim da me jednog dana ljudi pamte po kvaliteti, a ne po tome što sam možda jedno vrijeme bila popularna.

S Damirom ste trebali ići na Eurosong. Je li Vam teško palo kada ste saznali da ipak nećete ići?

Nastup na Dori i sama suradnja donijela mi je jedno ogromno iskustvo. Upoznala sam jako puno ljudi s glazbene scene i malo promatrala kako se sve to odvija “iza kulisa”. Bilo je naporno, ali svi smo jako zadovoljni rezultatom. Tužna sam što ne idemo na Eurosong jer mislim da bi mi to bio doživljaj života, najviše mi je žao Damira koji je to zaista zaslužio, no znam da njega čeka njegovih pet minuta.

Što radite u slobodno vrijeme?

U slobodno vrijeme se zapravo opet vraćam svojoj najvećoj ljubavi - glazbi. Skladam, pišem, sviram, ali naravno odvojim vrijeme i za svoje privatno vrijeme s prijateljima i obitelji. Karijera o kojoj ja maštam su neke svjetski poznate kazališne daske. Stvarno to jako želim i radim na tome da taj san ostvarim.

Što možemo očekivati u skorijoj budućnosti?

Radimo na jednoj zanimljivoj suradnji, koja je i mene iznenadila jer nisam mislila da se mogu snaći u potpuno drugom žanru glazbe. Jako se veselim to prezentirati publici, jer mislim da će im biti jako zanimljivo mene čuti u nečemu što nije moja 'comfort' zona.