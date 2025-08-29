Sprema se zabava! Rujan na Sceni Amadeo uz klasičnu glazbu, jazz, pop-rock i klezmer

U ponedjeljak, 1. rujna nastupa pijanist Lovre Marušić s programom Beethovena, Mendelssohna i Schumanna. Marušić je dobitnik brojnih značajnih nagrada na uglednim pijanističkim natjecanjima, među kojima se ističu: prva nagrada na 20. Međunarodnom natjecanju Santa Cecilia u Portu (2018.), prva nagrada na Međunarodnom natjecanju IMF u Parizu (2018.) kao i prva nagrada, nagrada komisije i nagrada publike na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Isidor Bajić u Novom Sadu (2016).

Trećeg rujna nastupit će Duo Eolian koji čine mlade glazbenice Lucija Stilinović i Veronika Ćiković, a među njihovim koncetima ističe se Mozartov koncert za flautu i orkestar na Dubrovačkim ljetnim igrama (kolovoz 2022.) uz Dubrovački simfonijski orkestar i maestra Dawida Runtza.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

U ponedjeljak 8. rujna na Amadeo stižu brazilski gitarist Vitor Garbelotto i pjevačica Amalia Baraona uz gošću Lelu Kaplowitz. Umjetnici će izvesti djela skladatelja koji se često smatraju "perifernima" poput Sidneya Millera i Newtona Mendonçe. Program uključuje i djela Badena Powella, Radamésa Gnattalija i Dorivala Caymmija – umjetnika koji su proširili granice brazilske glazbe.

Zagreb Klezmer Kvintet, ansambl koji okuplja vrsne glazbenike poput Brune Philippa, Maria Igreca i Krunoslava Marića nastupit će 9. rujna. Do sada su nastupili u okviru glazbenih festivala na Krku, Rabu, u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Splitu, Koprivnici, Kopru, Tuhelju te su dva puta bili gosti na "Bijenalu plesa i glazbe" u Trstu.

Srijeda, 10. rujna rezervirana je, ističu organizatori, za grupu Neki to vole vruće. Nazivaju ih začetnicima pop-rock glazbe u Hrvatskoj, a njihove pjesme i dalje su vrlo rado slušane na radijskim postajama kao i na mnogim koncertima.

Foto: Facebook/Great danes "Von Unterwein"

Dan kasnije, 11. rujna, nastupa prvakinja opere, mezosopranistica Dubravka Šeparović Mušović i pijanist Huiwon Lee, koji će u programu "Lica žene u operi" oživjeti heroine svjetske operne literature od Bizeta do Gershvina.

Veliko finale, ističe se u najavi, nastup je Zagrebačkih solista 12. rujna koji donose premijeru posvećenu Arsenu Dediću u aranžmanima Silvestera Glojnarića.

Foto: Lasta Slaviček