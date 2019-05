'Spreman sam postati otac pa da se rastopim kao čokoladica'

Kazališni, televizijski i filmski glumac Andrija Milošević (40) u dugogodišnjoj je vezi s kolegicom glumicom Aleksandrom Tomić. Glumca pamtimo po izrazitom smislu za humor, a gledamo ga u seriji 'Andrija i Anđelka'. Andriju vole svi, i stari, ali i oni najmlađi, za koje je nedavno napisao dječju zbirku pjesama 'Kišni glistac'.

- Nisam se bojao reakcija dok sam pisao knjigu, ali jesam imao tremu na prvom predstavljanju, jer kada se obraćate djeci, oni nemaju strpljenja... - rekao je Andrija.

Andrija je spreman da postane otac i ne boji se toga, kaže kako morate živjeti život bez kalkulacija, posebno za djecu, piše Blic.rs.

Foto: Privatni albumI

- Sve mora ići iz ljubavi - kaže Andrija i i iskreno priznaje da unaprijed zna kako će biti popustljiv otac. Nema, kako je rekao, pravilo za odgajanje djece, zna kakav će biti.

- Rastopit ću se kao čokolada prema djetetu - priča Andrija. Njegovo radosno i slobodno djetinjstvo, koje je provodio u igri s prijateljima i na čistom zraku ga je najviše izgradilo kao osobu. Kao mali, živio bi nekoliko mjeseci na planini kod bake. Tamo je bio slobodan mjesecima trčati gore i dolje po poljanama, što smatra vrlo bitnim za građenje karaktera, ali i kasnije za životnu borbu.

Andrija pak o duhovitosti kaže da se ona ne uči, već je imate ili nemate u sebi.

Foto: Privatni album/Instagram

- Mislim da vam humor Bog jednostavno da i to ne možete naučiti, iako se mnogi to trude. Humor nije stvar kalkulacije. Često na internetu vidim kako neki ljudi pokušavaju da smisle foru. Kod mene to ne postoji, ne smišljam nikad nikakve fore već živim tako. Što mi u tom trenutku padne na pamet, na nivou asocijacija, to kažem. Ako mogu reagirati na nešto što se već događa, onda to uradim pa to bude smiješno. Tako da mislim da se humor ne stječe, ne možete ga naučiti i on nije nešto što je opipljivo. Više je nešto što emitirate, ne možete ga ni definirati praktično - priča glumac.

Milošević ne krije da ga kolege znaju dobro nasmijati. Također, kaže, da u svim životnim situacijama pronađe razlog za smijeh.

- Mene sve nasmijava, cjelokupan život me nasmijava, svi me nasmijavaju. U svemu vidim neko zezanje, nešto što me inspirira i nikad ne dozvoljavam da život učinim težim nego što jeste, nego upravo suprotno. Ionako umiremo i zbog toga ne vidim nikakvu svrhu da se sada nešto mistificiramo. Živi život i ostavi iza sebe nešto lijepo makar za one tvoje najbliže - poručuje Andrija.