Spremila slasni specijalitet, a goste je dočekala s magarcem

Došao je dan kad će 48-godišnja Zdenka Jakus iz sela Damijanići u 3. epizodi kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' pokazati ostalim natjecateljima kojim će jelima dočarati tradicionalnu Istru. Seljanka Zdenka, kako sebe sama zove, majka je trojice sinova koja radi kao operaterka na stroju u tvornici duhana i živi u selu sa samo pet obitelji, a kuhanju su je naučile njezina mama i nona.

Foto: Goran Sebelic / CROPIX

Ponosna je što promiče kulturu i baštinu svog rodnog kraja te pomaže žminjskoj turističkoj zajednici, sudjeluje u raznim manifestacijama, organizira izložbe... Kaže da nikad nema vremena jer si prava domaćica uvijek nađe nekog posla.

Foto: Goran Sebelic / CROPIX

I dok su ostali kandidati proučavali popis namirnica, Zdenka je otišla u nabavu. Njezin jelovnik sastoji se od predjela Orbanići i žminjski pijat, glavnog jela Fešna užanca te deserta Pijani cvijetak. A kako bi atmosfera na večeri bila što autentičnija, odjenut će se kao njezina mama i nona dok su kuhale.

- Zdenki je bitna tradicija, priča po tom njihovom dijalektu i baš je uživala u tome što mi neke stvari ne razumijemo - komentirao je Kristijan dok se Zdenka divila pršutu. Boljega nisam jela - rekla je. Potom je počela mijesiti kruh, koji će peći na ognjištu i sretna je što može pokazati mlađim generacijama kako se to prije radilo. Na red su došli i žminjski makaruni za koje Zdenka ne voli da ih

zovu - pljukanci.

Foto: Goran Sebelic / CROPIX

- Večera bi i trebala biti lokalna, tradicionalna, to je i poanta - rekla je Karla. Usput je Zdenka ulijevala vino u vrč pripremajući Istarsku supu i počela je s pripremom glavnog jela koje uključuje domaću janjetinu, koju je marinirala u vinu i ružmarinu. Za desert je Zdenka odabrala smokve u koje je stavila orahe, zalila ih medom i vinom i također stavila zapeći u ognjištu.

Foto: Goran Sebelic / CROPIX

Kad su pristigli ostali natjecatelji, dočekala ih je pjesma Mirjane i Milana Kranjčića, pjevača iz Žminja, a potom su svi nazdravili. Bili su ugodno iznenađeni kad su pokraj postavljenog stola u dvorištu ugledali magarca, a potom su počeli s predjelom, koje je uključivalo čak pet vrsta sira.

- Probala sam, ali nisam jela sve - rekla je Karla, no nije mogla jesti ni žminjski pijat jer su, uz makarune, glavni sastojci pršut, panceta i kobasice. Sve me oduševilo - rekao je Kristijan, no Panti su pljukanci ipak bili malo tvrdi.

Foto: Goran Sebelic / CROPIX

- Meso je bilo fino pečeno, ali falilo je soli - komentirali su Jasna i Panta glavno jelo. Došlo je vrijeme za desert - Istarsku supu u koju idu vino, maslinovo ulje, papar i šećer, a u koju se umače kruh. Uz Istarsku supu, koja se spravlja za fešte ili blagdane, Zdenka je poslužila smokve.

Foto: Goran Sebelic / CROPIX

- Ne volim kad voće netko miješa toplo-hladno, voće uberi i jedi, ali ne mogu reći da nije bilo fino. Bilo je drugačije, nikad

nisam tako nešto probala - komentirala je Karla. Za još opušteniju atmosferu pobrinuo se Panta koji je zapjevao domaćici, a potom su nazdravili za kraj večere.

Foto: Goran Sebelic / CROPIX

- Zdenki skidam kapu, sve je pogodila i jako se potrudila - rekao je Panta, a na dar su svi dobili metle i vunene čarape. „Moj će ti muž biti jako zahvalan za čarape, a ja za metlu - rekla je

Jasna, a Kristijan je dodao svoj cjelokupan dojam večeri: 'Osjećao sam se kao da sam na nekom posebnom istarskom izletu.'

Zabava, pjevanje i plesanje nastavili su se dugo u noć. Zdenkina tradicionalna večera zaslužila je sljedeće ocjene: Panta joj je zbog pljukanaca dao osam dok su se Jasna, Kristijan i Karla odlučili za čistu desetku!