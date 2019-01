Srbi otvorili kladionicu: Hoće li izdržati brak Karleuše i Duška?

Porno afera Jelene Karleuše (40) ne jenjava. Cijela regija zainteresirano prati hoće li Duško Tošić (34) oprostiti svojoj supruzi, hoće li Karleuša i Ognjen Vranješ (29) 'zakopati ratnu sjekiru' ili će se svađanje i prepucavanje nastaviti.

Srpski mediji su išli toliko daleko u izvještavanju ove seks afere da su otvorili i kladionicu. Informer navodi da je kvota 2,45 na mogućnost da će se Duško i Jelena razvesti kroz pola godine. Po njima, male su šanse da će Karleuša sačuvati brak do 2020., a navode da je kvota za to čak 11.

Jeleni je navodno suprug dao ultimatum i nakon višednevnih razgovora zaključio da je najbolje da se s djecom preseli u Kinu gdje on trenutno igra nogomet.

- Duško je uvjeren da je jedini način da njihov brak opstane selidba Jelene i djevojčica kod njega u Kinu. On je predložio da kupe lijepu kuću u gradu u kojem on igra, i da, dok on boravi tamo, naprave dom. Duško je uvjeren da će i Jeleni, a i njemu, to pomoći jer će više vremena provoditi zajedno, bit će prava porodica, a i tako bi se sklonili od medija i prezrivih pogleda - kaže izvor, prenosi Informer.

POGLEDAJTE VIDEO: