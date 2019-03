Sreća uz treću suprugu i treće dijete: 'Sonja je za cijeli život'

Mnogo toga nas je vodilo jedno drugom, ali trebalo je proći dosta vremena da se spojimo. Nikad u životu nisam bio sretniji jer me Sonja vratila u život, rekao je zagrebački glazbenik Kristijan Rahimovski (37), sin frontmena grupe Parni valjak Akija Rahimovskog (63). U intervjuu za Gloriju, pjevač je progovorio o zajedničkom životu s partnericom Sonjom Bajić (40) i njihovom 11-mjesečnom kćeri Viktorijom.

Foto: Instagram

- Sonja me je osvojila svojom jednostavnošću, iskrenošću i prirodnošću kakva se rijetko viđa. Nikad se u ove dvije godine nismo ni posvađali. Ona je žena za cijeli život, kako kaže jedna moja pjesma - rekao je zaljubljeni Rahimovski koji već otprije ima dvoje djece. Naime, osim malene Viktorije, Kristijan iz prošlog braka ima mlađeg sina Filipa (9), a iz druge prošle veze starijeg Davida (10).

Foto: Instagram

- Nakon što sam se 2016. godine razišao s bivšom suprugom, a godinu dana kasnije i službeno razveo od nje, prolazio sam kroz teško razdoblje. Razvod sam doživio kao osobni poraz, proživio sam nevjerojatnu bol i trebalo mi je neko vrijeme da se oporavim. Godinu i pol dana sam bio potpuno sam, usredotočen isključivo na posao i svoju djecu, sumnjajući da ću nakon neuspjele veze i braka uopće pronaći pravu osobu - otkrio je glazbenik i priznao da je njegova Sonja na kraju sve to promijenila.

- Prekrasno mi je sa Sonjom pa vjerujem da ćemo se jednog dana i vjenčati, ali zasad ništa ne forsiramo - priznao je Rahimovski za Gloriju.

Foto: Hrvoje Banić

Iako za vrijeme rođenja malene Viktorije nije bio uz svoju nevjenčanu suprugu, doslovno je imao pristup 'prijenosu uživo'. Naime, Sonja je neke trenutke porođaja uspjela snimiti mobitelom, a glazbenik i njegovo društvo sve su to odmah popratili pjesmom te dobrom svirkom.

Iako on i njegov otac nisu oduvijek imali savršeni odnos, Kristijan je priznao da je nakon moždanog udara koji je početkom prošle godine doživio Aki, bio neprestano uz njega te mu pružao podršku u teškim trenucima.

- Nas dvojica nismo uvijek imali idealan odnos, vjerojatno i zato što sam smatrao da me otac dovoljno ne podupire. Ali, s druge strane, savjeti često ne pomažu pa je bolje da sam gradim glazbeni put. Kad je doživio moždani udar, stalno sam bio uz njega u Thalassotherapiji u Opatiji. Nije mi bilo lako gledati ga u takvom stanju, iako su se ondje divno brinuli o njemu, a rastužilo me i to što su ga neki već pokopali te pričali da ću ga ja naslijediti u Parnom valjku - otkrio je u intervjuu.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

- Fizički je ojačao i nastavio nastupati, jer glazba mu je lijek, ali je promijenio neke životne navike, primjerice smanjio je pušenje i soljenje hrane - dodao je Kristijan koji je i sam nakon svega odlučio više paziti o vlastitom zdravlju.

