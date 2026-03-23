Sređene i nasmijane: Nova cura Joška Gvardiola i Izabel Kovačić pozirale zajedno na tribinama

Iako su u središtu nogometnih zbivanja najčešće igrači i rezultati na terenu, pažnju javnosti nerijetko privuku i njihovi životi izvan stadiona. Ovoga puta pozornost je privukla fotografija s društvenih mreža na kojoj su zajedno pozirale partnerice nogometaša.

Na fotografijama koje je objavila Isabel Haugseng Johansen, partnerica norveške zvijezde Erlinga Haalanda, pozirale su na tribinama Izabel Kovačić (33) i Lu Mastrović, djevojka Joška Gvardiola.

Djevojke su zajedno pozirale nasmijane i dotjerane, a njihovo druženje brzo je privuklo pažnju pratitelja na društvenim mrežama. Fotografija je u samo nekoliko sati prikupila više od 20 tisuća lajkova.

Podsjetimo, jedan od najpoželjnijih neženja u Hrvatskoj posljednjih je mjeseci u vezi s mladom studenticom veterine. Nakon što su na Božić u javnost procurile njihove prve zajedničke fotografije, ubrzo je uslijedio i prvi službeni izlazak.

Joško i Lu, koja se u djetinjstvu bavila taekwondom, a danas radi i kao instruktorica skijanja, pojavili su se na obilježavanju 10. godišnjice brenda Lunilou Izabel Kovačić. Upravo je ondje nastala i fotografija koja je objavljena na društvenim mrežama i privukla veliku pozornost.