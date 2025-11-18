Marija iz osme i Marija iz devete sezone showa objavile su set fotki na kojima poziraju u Vukovaru. Napisale su: 'Prijateljstvo je neprocjenjivo' i oduševile pratitelje
LIJEPO PRIJATELJSTVO
'Srele' su se dvije Marije: Bivše kandidatkinje 'Života na vagi' otkrile da se druže u Vukovaru
Marija Novak, jedna od natjecateljica osme sezone showa 'Život na vagi' na društvenim je mrežama oduševila pratitelje snimkom koju je objavila. Naime, otkrila je kako ju je posjetila Marija iz devete sezone istog showa.
Čini se kako je nakon turbulentnog razdoblja koje je iza nje, napokon pronašla mir u društvu bliskih ljudi.
- Prijateljstvo je neprocjenjivo - napisala je ispod serije fotografije objavljenih iz Vukovara.
Osim toga, objavila je i video na Instagramu i napisala: 'Stigla druga Mara'.
Marija koju smo gledali ove godine pobjednica je među nefinalistima te je izgubivši 45 kg osvojila 7.000 eura.
