Sretne vijesti! Buckinghamska palača objavila da stiže beba: 'Kralj je vrlo uzbuđen...'

Britanska kraljevska obitelj ima razloga za slavlje. Princeza Eugenie (36), nećakinja kralja Charlesa III., objavila je da sa suprugom Jackom Brooksbankom očekuje treće dijete. Sretnu vijest podijelila je sa svijetom putem svog Instagram profila, na jedinstven i topao način koji je oduševio pratitelje.

Umjesto službene fotografije ili portreta, princeza je odabrala intiman obiteljski trenutak. Na objavljenoj slici vide se njezina dva sina, August (5) i Ernest (2), kako stoje na otvorenom i s velikim zanimanjem promatraju snimku ultrazvuka. Stariji dječak drži snimku dok se mlađi naginje kako bi je bolje pogledao, a prizor odiše dječjom znatiželjom i iščekivanjem novog člana obitelji. Uz fotografiju, Eugenie je kratko napisala: 'Beba Brooksbank stiže 2026.'.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih komentara i čestitki pratitelja iz cijelog svijeta.

Princess Eugenie wedding | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

'Predivne vijesti! Čestitamo!', poručili su iz pratitelji. Ovakav prisan i osoban način dijeljenja vijesti stvara osjećaj bliskosti s javnošću i pokazuje topliju, moderniju stranu britanske monarhije.

Sretnu vijest je objavila i Buckinghamska palača, a naveli su kako je kralj 'oduševljen' vijestima.

Princeza Eugenie mlađa je kći princa Andrewa, vojvode od Yorka, i Sarah, vojvotkinje od Yorka. Iako je dvanaesta u redu za britanski tron, ona nije 'radni član' kraljevske obitelji, što znači da ne obavlja službene dužnosti u ime monarha. Umjesto toga, izgradila je uspješnu karijeru u svijetu umjetnosti i radi kao direktorica u prestižnoj galeriji Hauser & Wirth.

Uz profesionalni život, aktivno se bavi i humanitarnim radom. Jedna je od osnivačica organizacije The Anti-Slavery Collective, koja se bori protiv modernog ropstva. Za supruga Jacka Brooksbanka udala se 2018. godine, a par već ima dva sina: Augusta, rođenog 2021., i Ernesta, rođenog 2023. godine. Novo dijete bit će petnaesto u nasljednom redu za prijestolje.

*uz korištenje AI-ja