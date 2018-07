Srnu tuže Hvarani: 'Preko naše četiri parcele je betonirao put'

Nakon što je susjede 2017. u Zagrebu izludio zbog pomicanja autobusne stanice u ulici Gornje Prekrižje jer mu je navodno smetala buka, nogometaš Darijo Srna (36) 'zaratio' se i s mještanima Hvara.

Srna je u Ivan Dolcu prije nekoliko godina kupio parcelu i na njoj uredio vilu s bazenom, a problem se pojavio oko pristupnog puta, piše Slobodna Dalmacija.

- Do stare kuće vodio je katastarski put predviđen za hodanje i jahanje. On se zaletio preko naše četiri parcele i betonirao put. Upozorili smo ga. Zatim smo slagali i naše i tuđe parcele za proširenje jednog od puteva i to mu nudili za 20 eura po kvadratu - rekla je mještanka Marija Vujošević Carić za Slobodnu Dalmaciju. Hvaranka je s bratom, rođakom i rođakovom majkom naposljetku tužila nogometaša, jer, prema njezinim riječima, nije bio zainteresiran za prijedloge.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Stavili smo znak zabrane i poslali zahtjev da sve vrati u prethodno stanje, ali ništa. Onda smo ga ulovili u Splitu i posjeli na razgovor. Rekao je da neće vraćati u prvobitno stanje, ali bi nam mogao za parcelu od oko pet tisuća kvadrata koju siječe po pola, plaćati pravo služnosti. Rekla sam da ćemo razmisliti i otišla - rekla je Vujošević Carić. Nešto kasnije, na internetu se pojavio nacrt jelšanskog prostornog plana, a sporni put do Srnine kuće predviđen je za županijsku cestu.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Platili smo odvjetniku da napiše prigovor i dobili pozitivno rješenje te tužili Srnu. Odvjetnički tim mu je prvi put odgađao pripremno ročište zbog našeg obimnog materijala. Sad čekamo glavnu raspravu - rekla je Vujošević Carić. Cijeli postupak traje od rujna 2015., a bila su dva ročišta. Treće će biti na licu mjesta s geometrom da se utvrdi površina.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Zagrebačko odvjetničko društvo Divjak, Topić i Bahtijarević koje zastupa Srnu kaže da je nogometaš na proputovanjima i ne može razgovarati, prenosi Slobodna Dalmacija.

- Taj put nije probio gospodin Srna i on je, prema našim informacijama, u evidenciji Općine Jelsa nerazvrstana cesta, dakle, u javnoj upotrebi. On nije ovlašten pregovarati o neovlaštenoj cesti, ni ulaziti u vlasničke odnose, kada je kupio objekt cesta je postojala ista kakva je i danas, ništa nije mijenjao na njoj - rekao je hvarski odvjetnik Jurica Domančić. Dodao je kako je to put koji koriste i ljudi u susjedstvu, a ne samo nogometaš.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, zbog buke koja je navodno smetala Srni, supruzi Mireli (36) i obitelji grad Zagreb je 2017. uklonio autobusno stajalište koje se nalazilo ispred Srnine nove vile. Susjedi i mnogi građani kvarta napravili su peticiju i sakupili potpise kojima su tražili da se stanica vrati na staro mjesto. ZET nam je odgovorio da oni nisu ništa samostalno mijenjali nego je za pomicanje stanice odgovoran Grad. Iz nadležnog zagrebačkog Ureda za promet kažu da su sve obavili u koordinaciji sa ZET-om i policijom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nakon zajedničkog komisijskog pregleda zaključeno je da postojeća lokacija ne zadovoljava prometno-tehničke uvjete i sigurnost putnika - rekli su nam iz gradskog ureda za promet.