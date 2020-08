Srpska glumica: Producent mi je stavio ruku na koljeno i rekao: 'Daj p**** ili zaboravi na ulogu'

Godinama sam se pitala jesam li ga ja svojim ponašanjem isprovocirala ili to svugdje tako ide. Razmišljala sam kako se nadalje postaviti prema svemu tome i hoće li će me ponovno sačekati isto, priznala je

<p>Srpska glumica <strong>Danijela Štajnfeld</strong> (36), najpoznatija po ulozi<strong> Mariole</strong> u filmu 'Ivkova slava', nedavno je šokirala javnost nakon što je rekla da ju je silovao moćnik iz srpske filmske industrije. Iako nije otkrila identitet silovatelja, ispričala je kako se sve dogodilo prije četiri i pol godine te da je nakon toga napustila Srbiju i odselila se u Ameriku, pišu <a href="https://mondo.rs/Zabava/Film/a1364639/Danijela-Stajnfeld-silovanje-dokumentarac.html">srpski mediji</a>.</p><p>Svoje je iskustvo uključila u dokumentarni film 'Hold Me Right' o žrtvama silovanja koji je prikazan na Sarajevo Film Festivalu, a u filmu se prikazuje i snimka razgovora sa silovateljem u kojoj joj on govori da je to za nju bila 'čast'.</p><p>- Imala sam ideju da napravim film o posljedicama silovanja i seksualnog zlostavljanja iz perspektive žrtve i ljudi koji su počinili zločin. Kada sam pogledala sirovi materijal ohrabrila sam se i u posljednjem trenutku odlučila da i ja podijelim svoju priču - rekla je Danijela.</p><p>- Poslije silovanja povjeravala sam se jedino mom laptopu. Snimila sam male video zapise koji su na kraju završili u dokumentarcu. Oni su danas dragocjeni, jer pokazuju kako se žrtva osjeća poslije zlostavljanja - dodala je.</p><p>No iako zasad skriva identitet navodnog silovatelja, čini se da će ga ubrzo morati otkriti.</p><p>- Povodom tekstova objavljenih u više dnevnih listova, a koji su prenijeli izjavu glumice <strong>Danijele Štajnfeld </strong>da je od strane NN lica označenog kao 'moćnik iz filmske industrije' silovana, Više javno tužiteljstvo u Beogradu je stavilo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja PU za grad Beograd, Upravi kriminalističke policije - odgovorili su <a href="https://www.telegraf.rs/jetset/vesti-jetset/3229575-glumica-iz-ivkove-slave-na-saslusanju-ce-morati-da-otkrije-ko-je-mocnik-koji-ju-je-silovao">Telegrafu</a> iz Višeg javnog tužiteljstva.</p><p>To znači da će glumica biti saslušana u policijskim prostorijama, gdje će morati ispričati detalje navodnog incidenta.</p><p>Nakon Danijelinog otkrića, javile su se brojne kolegice kako bi joj pružile podršku, a sada je javno istupila i glumica <strong>Jelica Kovačević</strong> koja je ispričala da je bila žrtva zlostavljanja poslije audicije.</p><p>- Imala sam tada samo 23 godine. Bila sam klinka i tek sam završila akademiju. Bio je to jedan od mojih prvih susreta s filmskim svijetom. Reč je o jednoj crnogorskoj seriji. Na razgovoru nakon audicije došla je i nepristojna ponuda. Stavio je ruku na moje koljeno i rekao - Daj p****, ako ne daš, nema uloge - rekla je za <a href="https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/3521503/seks-ucena-za-glumicu-daj-p-producent-mi-stavio-ruku-na-koleno-i-rekao-ako-ne-das-nema-uloge-citajte-u-kuriru">Kurir</a>.</p><p>- Godinama sam se pitala jesam li ga ja svojim ponašanjem isprovocirala ili to svugdje tako ide. Nije to pojava samo u glumačkom svijetu već svugdje. Razmišljala sam kako se nadalje postaviti prema svemu tome i hoće li će me ponovno sačekati isto - dodala je.</p><p>Smatra da se producenti ovako ponašaju jer je ponuda veća od potražnje.</p><p>- Najteži posao je biti glumac, a još teže biti glumica. U tome ima puno istine. Teško je kao žena izboriti se u tom svetu. Mnogo je više uloga za muškarce. Za nas ostaju male uloge i njih je oko nekih 30 posto, a dijelom su i uvjetovane - zaključila je.</p><p>Inače, Jelica je zaigrala u filmu 'Vir' i serijama 'Folk', 'Preživeti Beograd', 'Pogrešan čovjek', a imala je i brojne uloge u kazalištu.</p>