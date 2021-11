Ana Grozdanović, članica glavnog odbora političke stranke Socijalistička partija Srbije, održala je govor na skupu odbora u Nišu i rekla da su kršćani radili katodne i radiocijevi. Dodala je i da se ljudi u životu trebaju više veseliti jer se s neba može pojaviti velika svjetlost zbog koje će ljudi pomisliti da se radi o nuklearnom ratu. Na Instagramu je prati više od 111.000 ljudi.

- Po meni, ovo je prvi put da se ova stranka bori nekom novom tehnologijom koja je ustvari oružje protivnika, a to su društvene mreže. Gdje će svatko nešto snimiti i izbaciti na svoje profile, ne što vam ja to kažem, već što ću vam otvoriti oči, dati istinu i snagu da zajedno ujedinimo snage i uhvatimo i možda zadnji voz da spasimo našu Srbiju - poručila je Ana.

Dodala je kako u državi svatko mora imati slobodu i odlučivati sam o svojem životu.

- Čovjek nema za džabe dušu, on osjeća što je najbolje za njega i to pravo ne smijemo dozvoliti da nam nitko oduzme. Jer Bog stvori čovjeka da mu da život i slobodu, a ne da bude rob. I Bog mu da pamet i snagu i ruke i noge i glas da se može boriti protiv đavolskih stvari. Bog je taj koji je mislio na sve i nitko drugi. Zato otvorimo srce i slušajmo samo svoju dušu - rekla je. Zatim je poručila da će zbog vjere otkriti nešto što će poljuljati velike face u Srbiji i svijetu.

- Da im poručim da će u moje vrijeme već biti slobodan čovjekov život kako je to samo Bog i zamislio. Samo su kršćani pravili katodne i radiocijevi, Elektronska ih je pravila zadnja u Srbiji, a u našem Nišu. Sada ću vam otkriti zašto je to baš oružje stranih moćnika na osnovu koje je i postao ovakav svijet. Ali sada podsjećam na prvu važnu stvar, da ne mogu oni protiv Boga jer im je on dao život. Oni su se predali iskušenju jer su pokušali modernom tehnologijom, suvremenim uređajima zasnovanim na poluvodičima, stvoriti novi neslobodan svijet. Ali vi narode s vjerom, radujte se jer će se samo u jednoj sekundi pojaviti velika svjetlost s neba. Ljudi će reći: 'Nuklearni udar ili rat' - istaknula je.