VELIKI SKANDAL

Srpska misica bila je žrtva teške prijevare: 'Bila sam uplašena...'

Foto: Instagram

Jelena Egorova, misica mongolskog porijekla i srpska kandidatkinja za Miss Universe, prije nekoliko godina bila je upletena u neugodan događaj koji joj je mogao narušiti karijeru

Srpska kandidatkinja za ovogodišnje izdanje Miss Universe, Jelena Egorova, podijelila je mišljenje javnosti, a sada je otkriveno i kako se prije četiri godine našla u središtu jednog skandala, piše Ona. Naime, misica je upala u zamku ljudi koji su se pogrešno predstavljali.

Egorova je u rujnu 2021. godine na društvenim mrežama progovorila o neugodnom iskustvu koje je narušilo njen ugled. Ljudi, koji su joj se predstavili kao glazbeni producenti, tražili su je da snimi video u donjem rublju, u svrhu castinga, no nedugo nakon toga počele su stizati strašne prijetnje.

Foto: Instagram

Rekli su joj da će, ako ne plati, njen video biti objavljen na društvenim mrežama, ali da će i njeno lice fotošopirati na eksplicitne fotografije drugih dama te to sve podijeliti s javnošću, prenosi strani medij. Djevojka je isprava bila jako uplašena, no kasnije je odlučila da više neće reagirati na njihove prijetnje.

'U početku sam bila prestravljena. Platila sam im, misleći da će tu stati. Ali, naravno, to ih je samo ohrabrilo.', objasnila je Egorova dodavši: 'Poslije sam odlučila da više ne reagiram i da se ne skrivam. Istina je jedino oružje koje imam'.

Priču ove 28-godišnja djevojke godinu dana nakon što je s pratiteljima podijelila potresno iskustvo, preuzela je ruska televizija NTV te o svemu tome snimila emisiju pod nazivom 'Intima za novac'. Osim toga, neki su regionalni portali u emisiji, koja govori o moralnim vrijednostima, pokazali fotografije Egorove u kupaćem kostimu.

Prema pisanju ranije spomenutog medija, mlada je djevojka oštro reagirala na to te izjavila: 'Bez mog odobrenja uzeli su moje fotografije sa mora i prikazali ih cijeloj Jakutiji. Nikada nisam pravila razvratne slike, niti sam davala suglasnost da me itko koristi u svojim programima. To što sam na plaži u kupaćem kostimu ne znači da sam obnažena žena bez morala'.

Foto: Instagram

'Bi li vama bilo ugodno da neko uzme vaše slike i komentira ih na televiziji? Ni meni nije. Hvala bar što su mi zamaglili lice', nastavila je misica te svima poručila da žive svoj život te da se svatko 'vidi po vlastitoj iskvarenosti'. 'Mučno mi je što televizija zarađuje pažnju ponižavajući druge. Umjesto da govore o poštovanju, oni su me javno izložili podsmjehu', zaključila je.

Unatoč svemu, ljepotica se istaknula na raznim izborima ljepote koji su joj donijeli laskave titule. Tako je 2024. proglašena Miss Earth Middle East, a ranije ove godine Miss Universe Srbije. Potonji naslov podijelio je srpsku javnost. Dok su neki bili zadovoljni odabirom ove ljepotice mongolskog porijekla, drugi su komentirali kako nije prikladno da državu na prestižnom natjecanju predstavlja netko tko nije u njoj rođen.

Foto: Instagram

