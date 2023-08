Srpska pjevačica progovorila je o borbi s viškom kilograma: Bila sam nezadovoljna i agresivna...

Srpska pjevačica Bojana Stamenov (35) predstavljala je Srbiju na Eurosongu 2015. godine. Otpjevala je pjesmu 'Beauty never lies', a ubrzo su ju prozvali srpskom Adele. Bojana je završila na 10. mjestu u finalu natjecanja. Tada je imala problema s viškom kilograma, a svoj je život od tada promijenila u korijenu. Smršavila je čak 71 kilogram, a sada je za Blic progovorila o svojoj borbi.

- Nisam bila dobro. Sve je 'otišlo u crveno' i situacija sa zdravljem bila je kritična. Krenula sam sa endokrinološkim ispitivanjem jer mi je šećer u jednom trenutku bio 27,7. Imala sam problema s vidom, promjene raspoloženja su bile sve češće… Mučilo me je što sam nasmijana i pozitivna bila samo na sceni i kada se uključe kamere. Kada se svjetla ugase, sama sa sobom nisam bila sretna i shvatila sam da nešto moram mijenjati. Bila sam tužna, nezadovoljna, nesretna. U jednom trenutku čak i agresivna u komunikaciji. To je bila neka osoba kakva nisam željela biti, jednostavno se više nisam prepoznavala - započela je pjevačica.

Bojana je ispričala i kako je uvijek imala strah da neće naći dovoljno dobrog trenera koji će joj pomoći u skidanju kilograma pa zato nije odlazila na treninge.

Foto: Julian Stratenschulte/DPA

- Imala sam strah i od povreda: što ako padnem, što onda sa oporavkom, opet ležanje, opet debljanje, pa u krug... Shvatila sam da je jedan od najvećih strahova žena s viškom kilograma kako uopće ući u teretanu kada izgledaš tako kako izgledaš. Sada mogu reći da je to čista nebuloza i da onog trenutka kada odlučiš i kreneš sa procesom, ne trebate zanimati što drugi misle, osim onih koji te zaista u tome podržavaju - rekla je.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Započela je s treninzima, na koje je išla tri puta tjedno. Uložila je puno truda i ostvarila nevjerojatne rezultate.

- Ponekad mi se činilo da lebdim. Hodala sam normalno, šetala. Garderoba mi je postala velika i ponovo sam iz ormara izvadila neke stvari koje godinama nisam mogla nositi. Stanem pred ogledalo i kažem: 'Hej, ovo je skroz ok'. Učila sam ponovo voljeti svoje tijelo, ponovno voljeti sebe. Podrška prijatelja je bila jako velika. Na komentare rodbine i još nekih osoba iz bliskog okruženja nisam reagirala, ali nisam dozvoljavala ni miješanje i brojna pitanja. Jednostavno, imala sam svoj smjer i više ništa me nije moglo skrenuti s tog puta. Konačno sam se osjećala dobro, osjećala da to mogu - otkrila je pjevačica.