Srpska pjevačica: 'Skladatelji su me htjeli reketariti, a sramim se svoje snimke iz tog showa...'

Sve popularnija srpska pjevačica Barbara Bobak (26) mnogima je poznata i po romantičnoj vezi s pjevačem Darkom Lazićem (33), ali tvrdi da joj ta veza nije donijela slavu.

- Nikako, moja karijera je eksplodirala i postala prepoznatljiva tek godinu dana nakon prekida. Za to su zaslužne moje pjesme i obrade. Dobila sam publicitet, ali loš. Govorila sam razne stvari i davala nepromišljene izjave, a tek kasnije sam shvatila neke stvari - rekla je pjevačica, prenosi Kurir.

Foto: Instagram/Barbara Bobak

Barbara koju mlađa publika prepoznaje po pjesmama 'Lažeš me ljubavi', 'Prva' i 'Barbarizam' tvrdi kako je obrade počela snimati s ciljem da netko tko želi čuti kako pjeva, prvo naiđe na njezine izvedbe, a ne na nastup iz 'Zvezda Granda'.

- Kada sam počela nastupati s bendom, bila sam naviknuta na stari repertoar, pa smo ga promijenili. Htjela sam rokerski izvoditi stari folk. Ispostavilo se da je miks odlična ideja jer publika sada zna što može očekivati od mene na nastupima. Drugi razlog bio je taj što sam se osramotila u Zvezdama Granda i željela sam 'zatrpati' taj snimak na YouTubeu. Na kraju je sve ispalo super - kazala je pjevačica.

Beograd: Snimanje Ami G showa | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

- Što se tiče obrada, nitko me nije odbio – neki su mi se čak i zahvalili, poput Alena Mukovića, dok mi je Dražen Damnjanović ponudio nekoliko pjesama za obradu. No, neki su se naljutili i gotovo me ucjenjivali – tražili su novac iako su već dali dozvolu. Kasnije bi se predomislili i rekli da ipak žele određeni iznos. Takve pjesme jednostavno uklonim. Moj treći miks trebao je trajati dva i pol sata, ali sam izbacila pjesme onih koji su se pobunili - dodala je.

Mnoge je iznenadila informacija da je bend s kojim je radila više od godinu dana živio na prvom katu njezine obiteljske kuće u Futogu.

- Istina je da su kod nas živjeli više od godinu dana. Stvarno smo se odlično slagali. Imali smo tri spavaće sobe. Prije su surađivali s jednom mojom kolegicom, koju neću imenovati, i nisu bili ispoštovani kako treba. Kad sam počela raditi s njima, odlučila sam ih primiti kod nas. Sve je funkcioniralo odlično; mama nam je kuhala nedjeljni ručak, a probe smo imali u podrumu. Kada je svatko krenuo svojim putem, otišli su. Zahvalna sam svojim roditeljima što su ih primili raširenih ruku - ispričala je Barbara s oduševljenjem, a zatim se osvrnula na komentare na društvenim mrežama da joj je glas oslabio.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

- Svi mi imamo svoje trenutke. Ja sam sopran, a to nije lako. Da sada dovedete Dekija Kostića, on bi meni morao dizati tonove. Ne mučim se kada pjevam visoko. Tu igraju razni faktori – netko stane ispred moje monitor kutije i snimi me, pa to ne zvuči dobro. Glas mi nije pukao, jednostavno ponekad osjetim umor, to se događa - objasnila je pjevačica.