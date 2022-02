Srpska premijerka Ana Brnabić (46) gostovala u emisiji ''AmiG'' na Pink televiziji gdje je progovorila o svom privatnom životu i pohvalila se anegdotom o svom sinu Igoru i partnerici Milici Đurđić.

- Neku večer došla sam poslije svih sastanaka kući. Kako samo navečer smije gledati crtane filmove, gledali smo njegov omiljeni crtić 'Veseli zečići', stalno ga gledamo. Ima jedna epizoda u kojoj se oni nešto igraju i jedan mali ostalima smeta s nekom trubom. Meni je to sve u što se puše truba, a on se okrenuo i rekao: 'To je rog.' Otišla sam na Google i stvarno je bio rog. Rekla sam mu da je pametan, a on se okrenuo prema meni i rekao: 'Kako si zamijenila trubu s rogom?' - ispričala je Brnabić.

- On obožava klasičnu glazbu i kupujemo mu te knjige i tako je on naučio sve instrumente kako se zovu - dodala je.

Voditelju je pitao da li je stroga kao roditelj s obzirom na to da joj sin smije gledati crtiće samo navečer, a ona je to kratko komentirala.

- Nisam ja, Milica je. Ja nisam stroga, ali dobro je da netko drži disciplinu. - otkrila je Brnabić.

Prisjetimo se, Ana i njena partnerica Milica, u ljubavnoj su vezi 11 godina. Iako svoju ljubav ne kriju, premijerka ne voli svoju obitelj previše eksponirati u medije. Prije skoro tri godine dobile su sina Igora kada je Milica zatrudnjela umjetnom oplodnjom. U Srbiji i dalje ne postoji zakon o istospolnim brakovima pa Ana Brnabić još uvijek nije zakonska skrbnica svome sinu.