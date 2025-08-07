Srpski bend doživio prometnu nesreću: 'Nitko nije ozljeđen'

Kombi u kojem su se nalazili članovi popularnog srpskog sastava Amadeus bend jutros je doživio prometnu nesreću u blizini Majdanpeka, grada u istočnoj Srbiji. Vozilo je sletjelo s ceste i prevrnulo se, a članovi benda, srećom, prošli su bez težih ozljeda.

Vijest o nesreći prvi je podijelio Aleksandar Stanimirović (51), poznatiji kao Aca Amadeus, objavivši fotografije uništenog kombija.

- Sreća nas je pratila i večeras, kao što nas prati svih ovih 25 godina. Hvala dragom Bogu da nitko iz benda nije ozlijeđen. Idemo dalje - poručio je Stanimirović u opisu objave.

Za srpski Telegraf otkrio je i detalje nezgode.

- Svi smo živi, malo više ugruvani, ali svi smo živi. Večeras nastavljamo dalje s koncertima. Bog nas prati svih ovih 25 godina - izjavio je glazbenik, dodajući da je do nesreće došlo zbog puknuća gume u vožnji.

Foto: Instagram

- Kombi je skroz uništen, ali hvala Bogu da smo živi. Bog nas je stvarno pogledao. Ono nije bila naivna nesreća. Hvala vam što brinete - zaključio je.

Amadeus bend osnovan je 1997. godine u Leskovcu, a tijekom više od dva desetljeća rada izgradili su status jednog od najpopularnijih pop-rock sastava na Balkanu.

Njihove najpoznatije pjesme uključuju 'Lažu te', 'Nije svejedno', 'Ljubav i hemija', '100%' i 'Overen'.

Trenutnu postavu čine Bojan Tasić, Bojan Stanimirović, Aleksandar Stanimirović, Stefan Jevđić i Miroslav Mitić. Bivši bubnjar benda, Bojan Zlatanović, preminuo je 2020. godine.