Srpski mediji: Ana Nikolić nije pretučena! Snimke su stare 2 godine, evo o čemu se radi...

Srpski mediji su u nedjelju prenijeli snimke i fotografije pjevačice Ane Nikolić (46) u modricama, oteklinama i podljevima na licu. Prizori su šokirali javnost. Portal Pink.rs tvrdio je kako je Nikolić brutalno pretučena te izvijestio kako 'policija radi na ovom slučaju' no da detalji još nisu poznati.

No, portal Kurir sada tvrdi kako pjevačica nije pretučena, već da se radi o snimkama starim dvije godine. Kako navode, Nikolić je tada snimila video i poslala ga prijatelju kako bi mu pokazala stanje svojeg lica nakon kozmetičkog tretmana na koji je išla, a on je ovih dana, nakon svađe s njome, odlučio to objaviti bez njezina pristanka, plasirajući je kao 'dokaz' da je pretučena.

Kurir je objavio i snimku koju im je, tvrde, poslala pjevačica, a na kojoj se vide ona i njezin suprug koji uživaju u bazenu. On na snimci govori: 'Evo, Ana je pretučena!', dok ona kroz smijeh odgovara: 'Pa da, donekle. Moja majka je rekla: 'Malo sam je tukla', sramota!'

Nikolić je prije nekoliko sati objavila i snimku na svojim društvenim mrežama, na kojoj pjeva, a zatim najavljuje i svoj nastup na Krku koji bi trebao biti u srijedu.

Ana Nikolić je na glazbenoj sceni prisutna više od 20 godina, a publiku diljem regije osvojila je hitovima poput 'Romale, romali', 'Đavo', 'Milion dolara', 'Pilule', 'Džukelo' i albuma "Januar" iz 2003. godine. Svojedobno je slovila i za jednu od najatraktivnijih žena Balkana.