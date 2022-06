Srpski mediji: Nikolini Pišek ostali su krediti od šest milijuna kuna, a ona ih ne može otplatiti

Srpski mediji tvrde da se Nikolina Ristović ex Pišek (46) nalazi u ozbiljnim problemima nakon smrti supruga Vidoja Ristovića jer su podigli dva kredita po tri milijuna kuna za kuću u kojoj su planirali živjeti, a ona sada nema novaca za završetak radova.

- Nikolina ide na to da je ona službena supruga pokojnog Vidoja i vjeruje da ima pravo na nasljedstvo pokojnog supruga. Međutim, njoj je novac neophodan brzo i nema ga vremena čekati kako bi vidjela hoće li uspjeti nešto naplatiti jer je njezin svekar izričit u tome da ona nema pravo ni na što i spreman je angažirati i najbolje odvjetnike da to bude tako - kaže izvor za Kurir.

- Sada je već veliko pitanje hoće li živjeti u ovoj kući koju radi. Kako se povjerila prijateljima, postoji mogućnost da ju iznajmljuje jer će život u njoj biti jako skup. Vidoje nije štedio kad je Nikolina u pitanju pa je i pristao da se ogroman novac uloži u kuću, za koju njegov otac tvrdi da ga je ubila. Radovi još nisu završeni, a pitanje je i kad će biti jer Nikolina trenutno nema tu količinu novca - objasnio je izvor.

Renoviranje kuće bi se prema navodima izvora trebalo ubrzo završiti, ali nevolje koje ima sa ocem svog supruga Vitorom Ristovićem, poznatijim kao Miša Grof, dodatno je muče.

- Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Poklonit ću ih povijesnom muzeju. Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on volio ona nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači ovdje i prodaje ih. On ih je volio i kupovao ih je, ali ne njezinim novcem, nego mojim - kazao je Miša Grof za srpske medije.

