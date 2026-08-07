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Srpski mediji tvrde: Privedeni Sergej Trifunović i njegova supruga, izazvali su incident

Piše 24sata,
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Srpski mediji tvrde: Privedeni Sergej Trifunović i njegova supruga, izazvali su incident
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Foto: Antonio Ahel
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Sergej Trifunović navodno je odbio zaštitarima dopustiti pregled vrećica koje je nosila njegova supruga, što je dodatno podignulo tenzije

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Glumac Sergej Trifunović i njegova supruga Isidora Mijanović izazvali su incident u jednom beogradskom trgovačkom centru, nakon čega je intervenirala policija, prenosi Telegraf.

Foto: Instagram

Srpski mediji navode kako se sve dogodilo u jednoj trgovini, gdje je zaštitarima sumnjivo ponašanje Isidore Mijanović privuklo pozornost. Zbog toga su zatražili pregled njihovih stvari, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba.

Foto: Instagram

Kako se navodi, Sergej Trifunović odbio je zaštitarima dopustiti pregled vrećica koje je nosila njegova supruga, što je dodatno podignulo tenzije. Nakon toga zaštitari su pozvali policiju. Po dolasku policijskih službenika, Sergej Trifunović i Isidora Mijanović privedeni su u policijsku postaju radi daljnjeg postupanja.

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