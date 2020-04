Srpski YouTuber najpopularniji, Seve i Rozga pjevaju u izolaciji

Ostali su bez uobičajenih obaveza, proba, koncerata, ali naravno i velikog dijela prihoda, no za njih nije sve stalo. I u izolaciji komuniciraju sa svojom publikom, a dok ne dođu, kako se svi nadamo, ljetni i bezbrižniji dani kad će takva okupljanja ponovno biti moguća glazbenici vrijeme krate na razne načine. Jedni su se dali u treniranje i hobije, drugi sviraju online koncerte ili snimaju pjesme, svatko iz sigurnosti vlastitog doma, a treći za vrijeme pandemije objavljuju ranije pripremljene spotove. Barem da 'kapne' nešto s YouTubea.

Upravo na tom digitalnom servisu ovog tjedna istaknuli su se po broju pregleda i popularnosti optimistična i umirujuća pjesma 'Ovo će proći' Hladnog piva i družine potpisane kao Online friends, a radi se o Gibonniju, Remi iz Elementala, Amiri Medunjanin, Saši Antiću iz TBF-a, Rambu Amadeusu, Edi Maajki, Vojku, Zoranu Šprajcu i mnogima drugima. Prigodna pjesma skupila je više od 100 000 pregleda unutar prva 24 sata.

Sličnu poruku poslao je i Psihomodo pop. Oni su s pet različitih lokacija snimili, kako sami kažu, Corona Style video za 'Sve će biti u redu', jedan od uspješnih singlova s posljednjeg istoimenog studijskog albuma 'Digitalno nebo'. Video nije ostvario uspjeh kolega iz Hladnog piva kad su brojke na YouTube u pitanju, ali to je i očekivano s obzirom na to da se ne radi o novoj pjesmi napisanoj za ovu prigodu.

Među najgledanijim domaćim novim pjesmama su i duet Tonija Cetinskog i njegovog štićenika Jure Brkljače, singl naslova 'Ovo je istina', koji je pregledan 250 000 puta u nešto više vremena, a Luka Basi došao je i do brojke od 500 000 pregleda s pjesmom 'Kad postaneš drugome žena', no ona je na YouTubeu već desetak dana. Ipak, male su to brojke za nekolicinu autora iz Srbije, koji su u Hrvatskoj kudikamo popularniji. Pogotovo među mladima. Srpski YouTuber Baka Prase trenutačno je broj 1 u Hrvatskoj na tzv. trending listi, a njegov prigodno naslovljeni singl 'Korona' u desetak je dana prešao brojku od pet milijuna pregleda.

Glavna novost u svijetu glazbe za vrijeme pandemije korona virusa su i tzv. online koncerti. Svojevrsna utješna nagrada za mnoge, a tom svjetskom trendu priključuje se i sve više domaćih glazbenika, su nastupi iz domova glazbenika ili njihovih studija. Digitalna sadašnjost omogućuje nam da s dva klika mišem budemo u nečijoj sobi i slušamo live nastup, a je li to nešto u čemu je moguće uživati barem približno koliko u 'pravom' nastupu, pitanje je vjerojatno osobne prirode.

Čini se da interesa, barem zasad, ima i u takvim verzijama koncerata, a Hrvati su u značajnijem broju na ovaj način imali prilike gledati nastupe Jelene Rozge uživo na njezinom Instagram profilu. Iz svojih domova pratilo ju je 5000 ljudi iste večeri.

Lidija Bačić, Tonči Huljić, Franka Batelić, Damir Kedžo, Zsa Zsa i drugi zapjevali su iz svojih domova u sklopu akcije #zajedno24sata, a pod sloganom 'Ostani u svojoj gajbi' te pod pokroviteljstvom jedne domaće pivovare svoje online koncerte zasvirali su Neno Belan & Fiumens te Let 3.

Hrvatsku je, a posebice Zagreb, u vrijeme pandemije i potresa ujedinila i band aid izvedba klasika 'Zagrebačkim ulicama', obrade nastale u aranžmanu i na inicijativu gitarskog virtuoza Ante Gele, čijem pozivu na pjesmu za potresom pogođeni glavni grad su se odazvala brojna poznata imena iz svijeta glazbe i glume. Zapjevali su Mladen Bodalec, Drago Diklić, Janko Popović Volarić, Davor Gobac, Nina Badrić, Mila Elegović, Ivana Plechinger, Jurica Pađen, Bojana Gregorić Vejzović, Enes Vejzović, Mirko Fodor, Zdenka Kovačiček, Duško Ćurlić, Rene Bitorajac, Davorin Bogović, Boris Novković, Sanja Doležal, Vlado Kalember i mnogi drugi. Njihova izvedba dojmila se i Jadranka Črnka, autora legendarne pjesme, a na YouTubeu je u desetak dana zabilježila više od 100 000 pregleda i puno lijepih, iskrenih komentara podrške.

Iako se u vrijeme pandemije zaključana 'skriva' u Beogradu, u zdanju Kojićevih, a na društvenim mrežama prezentira svoje vještine kućanice te priznaje kako joj godi svekrvina kuhinja zbog koje se udebljala sedam kilograma, Severina nije zaboravila ni na glazbu. Njezin SeVeTeVe koncert iz karantene je pratilo 5000 ljudi uživo, a snimke je na YouTubeu u narednim danima pogledao i mnogostruko veći broj ljudi iz cijele regije.

- Skinite se iz pidžama, obucite nešto lijepo, natočite čašu crnog vina i uživajte svi. Proći će i ovo, ništa ružno ne traje vječno - poručila je okupljenima na svom kanalu Severina, u jednom od svojih vikend koncerata, koji polako već postaju tradicija u ovim neizvjesnim trenucima na koje se svi pokušavamo što uspješnije adaptirati.