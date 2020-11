Stanija nakon skandala s bivšim robijašem: 'Tražio je novac od mene, hvata me jeza kad prođe'

Golubović je starleti u realityju 'Zadruga' prijetio smrću. Nedavno su se trebali naći na sudu, no Dobrojević nije došla. Priznaje kako ju je prošla jeza kada ga je ponovno vidjela

<p>Starleta <strong>Stanija Dobrojević </strong>(35) nedavno je doputovala iz Amerike u Srbiju zbog suđenja s bivšim robijašem <strong>Kristijanom Golubovićem</strong> (50).</p><p>- Svi su upućeni u to kako mi je prijetio smrću. Rekla sam dosta, ovo više nije reality, ovo nije show, sada je u pitanju moj život. Jednostavno, rekla sam da se niti ne moram vratiti u Srbiju. Normalno je da se čovjek uplaši. Najteže je mojoj obitelji. Oni ovo jako teško doživljavaju. Moja majka gleda te klevete... Ja se ne bavim time što oni meni pripisuju - ispričala je Stanija za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3559649/prosla-je-jeza-kroz-mene-kad-sam-videla-kristijana-na-sudu-odmah-sam-pobegla-stanija-prvi-put-o-golubovicevim-pretnjama-smrcu" target="_blank">srpske medije</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stanija i Kristijan</strong></p><p>Starleta tvrdi kako su ona i Golubović bili jako dobri prijatelji u realityju 'Farma', no sve je prestalo kada su se kamere ugasile. </p><p>- Shvatila sam da je čovjek glumac i da nije onakav kakvim se predstavlja kada je tražio novac od mene. Dala sam mu pola novca kako bih kupila svoj mir - dodala je Dobrojević.</p><p>Priznala je kako joj nije bilo svejedno kada ga je ponovno vidjela.</p><p>- Bila sam u automobilu i odmah sam produžila. Jezivo sam se osjećala kada sam vidjela da je on prošao. Prošla me jeza - objasnila je starleta.</p><p>Podsjetimo, Goluboviću je prekipjelo nakon što je Stanija nedavno spomenula njegovo dijete rekavši kako kćer 'nije zapravo njegova'. Prijetio joj je smrću, a nedavno su se oboje trebali pojaviti na sudu. No Stanija nije došla.</p><p>- Evo sad se zaklinjem u svoje dvoje djece: ubit ću Staniju Dobrojević osobno ili preko mojih ljudi ako mi se iskreno ne ispriča za ono što mi je uvrijedila djecu. I ubit ću svakoga u životu tko mi bude spomenuo dijete, zapamtite ovo, po cijenu da idem 40 godina na robiju. Pa nisu uopće bitne pare, sad znate što je u pitanju - rekao je Kristijan pred ostalim natjecateljima 'Zadruge'.</p>