Stanija opet pretjerala: Fanovi komentiraju njezine bradavice

Stanija je poznata po plastičnim operacijama i sudjelovanjem u srpskim realityjima. Okušala se na 'Farmi', ali i u 'Zadruzi'. Pokušala je biti pjevačica, no to joj nije pošlo za rukom

<p>Srpska starleta <strong>Stanija Dobrojević </strong>(35) poznata je kao reality zvijezda koja svakodnevno objavljuje fotografije na kojima pozira u oskudnoj odjeći. Često pozira u oskudnim modnim kombinacijama kojima ističe svoje obline.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ovaj put otišla je korak dalje pa pozirala u kupaćem kostimu koji je u prvi plan stavio njezine bujne, silikonske grudi. Starletu nisu pretjerano pogodili komentari brojnih pratitelja koji su pisali kako joj se vide bradavice. </p><p>- Užas. Postoji li osoba kojoj se sviđaju ovakve djevojke? Kakvu poruku šalješ mladim curama? Ti si sramota - samo su neke od komentara na društvenim mrežama. </p><p>Inače, ova starleta rođena je u Virovitičko-podravskoj županiji. Obitelj je početkom rata živjela u Voćinu, odakle su otišli u Okučane, no pobjegli su u Srbiju kad je počela operacija Bljesak.</p><p>Stanija je poznata po plastičnim operacijama i sudjelovanjem u srpskim realityjima. Okušala se na 'Farmi', ali i u 'Zadruzi'. Pokušala je biti pjevačica, no to joj nije pošlo za rukom. </p>