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Stanković najavio novog gosta u 'Nedjeljom u 2': O njemu se u zadnje vrijeme mnogo priča...

Piše Maša Mai Čigir,
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Stanković najavio novog gosta u 'Nedjeljom u 2': O njemu se u zadnje vrijeme mnogo priča...
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Sarajevo: Promocija nove knjige Aleksandra Stankovića | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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U ovotjednoj epizodi emisije 'Nedjeljom u 2', Aleksandar Stanković ugostit će glumca Leona Lučeva

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Voditelj Aleksandar Stanković najavio je novog gosta za ovotjednu epizodu emisije 'Nedjeljom u 2', ovoga puta u goste mu stiže hrvatski glumac Leon Lučev koji se posljednjih tjedana našao u središtu pozornosti zbog uloge u filmu Lordana Zafranovića 'Zlatni rez '42 – Djeca Kozare', koji je izazvao brojne reakcije i polemike.

Stanković je gosta najavio na Facebook stranici emisije, a na stranicama HRT-a stoji kako će Lučev govoriti o 'filmu 'Zlatni rez 42' koji je izazvao brojne prijepore u javnosti, o stanju u društvu te o glumačkim izazovima s kojima se susreće'. 

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Film je nastao u srpskoj produkciji, po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića iz 1986. godine. Kroz isprepletene perspektive žrtava i počinilaca opisuje stradanje djece u logoru Jasenovac 1942. godine. Na društvenim mrežama i u javnom prostoru je film potaknuo brojne rasprave. 

Na udaru kritika je bio i Rene Bitorajac koji je u filmu utjelovio ustaškog zapovjednika Maksa Luburića. On se na društvenim mrežama oglasio oko toga. 

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- Možda je bitno naglasiti da smo mi taj film snimali 2023. godine, dakle prije tri godine, kada su okolnosti u Srbiji bile nešto drugačije nego danas. Tad još nema studenata, nema ćacija, a i retorika je bitno drugačija. Ugovor potpisujemo, tada s uglednom producentskom kućom Minacord Media Željka Joksimovića, dakle, ni s kakvim Vučićima i Dodicima i slično, što nam se, evo, nažalost, danas pripisuje - rekao je, između ostalog. 

Emisiju možete pogledati 25. listopada u 14 sati na Prvom programu HTV-a.

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