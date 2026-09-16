Stanković najavio novu gošću u 'Nedjeljom u 2'. Gledatelji: 'To će biti najgledanija emisija...'

Aleksandar Stanković (56) je najavio novu gošću emisije 'Nedjeljom u 20'. Tako ove nedjelje u studio stiže Barbara Udovičić (51), psihologinja i novinarka koja je svojim videozapisima o svakodnevnom životu posljednjih mjeseci privukla pažnju na društvenim mrežama.

Udovičić je Riječanka, profesorica psihologije, magistrica ekonomije te dugogodišnja novinarka i urednica. Ove godine privukla je širu pozornost na društvenim mrežama, a njeni kratki videozapisi u relativno kratkom razdoblju prikupili su više od 12.5 milijuna pregleda.

Tematika o kojoj priča vrlo je osobna - progovara o bolesti, posvojenju, razvodu, majčinstvu, strahovima i umoru, ali pritom ne nudi gotova rješenja. Umjesto klasičnih savjeta, govori o vlastitom iskustvu i osvaja društvene mreže.

Vijest o gošći objavljeno je na službenoj Facebook stranici emisije, a tema razgovora bit će, između ostalog, sreća i činjenica da za nju ne postoji recept koji odgovara svima.

- Nema univerzalnog recepta za sreću, a svatko tko nam ga pokušava 'prodati', nije hodao u našim cipelama, kaže naša nedjeljna gošća psihologinja i novinarka Barbara Udovičić. Ako je to tako, pa zašto je onda toliki broj ljudi prati na društvenim mrežama i o čemu ona to priča, pitat ćemo je u nedjelju - stoji u najavi emisije.

24sata: Rijeka: Barbara Udovičić na društvenim mrežama skupila 12,5 milijuna pogleda | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sudeći prema komentarima, mnogi jedva čekaju emisiju

- Prekrasna, jednostavna s nježnim tonom glasa. Top, gledam obavezno - napisala je jedna gledateljica.

- Ne gledam TV, ali Barbaru ću rado gledati - dodala je druga, dok su se nizali i komentari poput: 'Ovo će biti najgledanija emisija'.