Gostujući nedavno u Podcast Inkubatoru voditelj i urednik emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković ispričao je kako mu se na snimanju serije "Bitange i princeze" upucavao Neven Ciganović.

- Ciganović mi se upucavao u svlačionici, malo mi je bilo i neugodno. On je dosta izravan. Ne znam je li se za*ebavao ili ne, ali ostao sam paf. Drag čovjek, ne poznajem ga toliko dobro – kazao je Stanković.

Ovu situaciju komentirao je kasnije Neven Ciganović.

- Pa naravno da je bila za*ebancija. Ja, kad se upucavam, ne odlazim bez broja telefona. A koliko se sjećam, nismo se čuli od tada. No nikad ne znaš, Stanković je kao vino, što stariji to bolji. Drago mi je da se sjeća našeg susreta i toga da smo dijelili garderobu - rekao je Cigi.

Ova izjava je oduševila Stankovića i podijelio ju je na svom Instagram profilu i u opisu fotografije napisao:

- Ovo je muškarac koji zna što hoće, a ne Milanović i Jandroković.

Stanković se ovim osvrnuo i na prepucavanje između predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika Zorana Milanovića koje se odvijalo jučer.

Podsjetimo, predsjednika Sabora Gordan Jandroković objavio je jučer svoju fotografiju s plaže na kojoj pozira u kupaćim gaćicama i pritom odgovorio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću.

- Budući da me klaun Milanović optužio da sam nasilnik bez mišića, a kako se zalažem za argumentiranu raspravu, prilažem dokazni materijal. Nasilnik nisam, a o mišićima prosudite sami...- napisao je Jandroković.

Podsjetimo, Zoran Milanović jučer je u Zaboku komentirao aktualnosti oko Vrhovnog suda i izbora čelne osobe u toj najvišoj pravosudnoj instituciji. Novinari su ga upitali kako komentira izjavu Gordana Jandrokovića koji je rekao da će sigurno doći i do trećeg javnog poziva za predsjednika Vrhovnog suda.

- Tko je on da to može reći? On može nekažnjeno počiniti i kažnjivo djelo, ali tko je on da to kaže? Je l’ on to raspiruje, on je jedan nametnuti stranački dodvorica koji pokušava glumiti, ali je ustvari nasilnik bez mišića, jedan običan nasilnik - rekao je Milanović.