Stari hit Metallice je nakon 36 godina najslušaniji u svijetu i to zbog serije 'Stranger Things'

Osim što je srušila Netflix i sve rekorde gledanosti, ali i dosegla zavidnu razinu interakcija na društvenim mrežama, četvrta sezona serije 'Stranger Things' vratila je u život i zaboravljene glazbene hitove. Među popularnim glazbenicima koji se mogu zahvaliti scenaristima, redateljima i produkciji sada je i heavy metal bend Metallica, čija je pjesma 'Master of Puppets' iz 1986. godine, zahvaljujući seriji, postala jedna od najslušanijih pjesmi u svijetu, piše Abc News.

Prema Billboardu, broj slušanja naslovne pjesme s albuma heavy metal benda iz 80-ih porasla je za 400 posto otkako je korištena u finalu četvrte sezone originalne Netflixove serije, koja je danas jedna od najpopularnijih i najgledanijih u svijetu.

Iako je to zasigurno veliki porast broja slušanja, 'Master of Puppets' i dalje nije ni blizu izjednačenju s pjesmom Kate Bush's 'Running Up That Hill', koja se popela u top pet svih žanrova na Billboardovoj ljestvici 'vrućih' 100.

Pjesma 'Master of Puppets' u seriji se može čuti za vrijeme značajne scene u koja uključuje lika Eddie Munsona, koji obožava igrati 'Dungeons & Dragons'. Iz benda su ranije komentirali kako su i više nego uzbuđeni zbog toga što im se pjesma pojavljuje u 'Stranger Thingsu'.

- Svi smo bili uzbuđeni čekajući finalni rezultat, a kada smo ga vidjeli, u potpunosti nas je oduševio - rekli su iz benda.

U međuvremenu, Metallica se putem TikToka obratila svim novom obožavateljima, koji su možda otkrili njihovu glazbu zbog pjesme u seriji.

- Svi su dobrodošli u obitelj Metallice - poručili su.

Podsjetimo, Kate Bush navodno je zaradila 16.7 milijuna kuna nakon što joj se pjesma nedavno pojavila u novoj sezoni serije. Rob Jones, izvršni direktor tvrtke Luminate, otkrio je da je 'Running Up That Hill' postala najslušanija pjesma u SAD-u i diljem svijeta nakon pojavljivanja u Stranger Things.

U seriji, 'Running Up That Hill' je omiljena pjesma tinejdžerice Max Mayfield koja tuguje za preminulim bratom, zbog čega Vecna iskoristi njenu osjetljivost i povuče ju u svoj svijet. Njeni prijatelji Steve, Dustin i Mike puštaju joj pjesmu nakon što zaglavi u Upside Downu s Vecnom i uspiju je izvući nazad u realnost.

Četvrta sezona 'Stranger Thingsa' počela je s emitiranjem 01. srpnja. Zbog prevelike navale obožavatelja bila je dostupna svega nekoliko minuta prije nego što se sustav srušio. Na ekranu ljudi diljem svijeta tada se pojavila poruka koju nitko od njih nije želio vidjeti.

'Došlo je do problema sa spajanjem na Netflix. Molimo pokušajte ponovno kasnije', osvanuo je svima prozorčić s porukom na crnoj pozadini. Pad streaming servisa potvrda je koliko je obožavatelja 'navalilo' kako bi što prije saznali što će se iduće dogoditi s njihovim omiljenim likovima u Hawkinsu. Mnogi uzrujani korisnici požurili su na Twitter kako bi međusobno podijelili dojmove o padu Netflixa.

- Nisam upravo odbrojavao sekunde kao da je Nova godina da bi se Netflix srušio - pisali su obožavatelji serije.

