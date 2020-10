Starleta našminkala kćer (6) pa dobila kritike: 'Loša si majka...'

<p>Britanska starleta <strong>Katie Price</strong> (42) poznata je po brojnim plastičnim operacijama. Iako su joj liječnici savjetovali da stane jer bi joj mogle postati opasne po život, Katie nema mira. Također, nerijetko nosi jaku šminku, a sada je krenula sređivati i kćer<strong> Bunny </strong>(6). </p><p>Na društvenim mrežama podijelila je njezinu fotografiju na kojoj je našminkana, a nosila je i umjetne trepavice.</p><p>- Bunny obožava šminku. To nije ni čudno s obzirom na to da je volimo i ja i njezina sestra - napisala je starleta pored objavljene fotografije.</p><p>To nije bilo prvi put. Nedavno je Price objavila fotografiju kćeri na kojoj nosi crveni ruž. Mišljenja njezinih pratitelja su podijeljena. Neki se slažu kako je normalno da se djevojčice šminkaju, no ostali su joj poručili kako je Bunny još previše mlada da bi je šminkala.</p><p>- Ti si zaista loša majka. Ona je nevino dijete, skini joj tu šminku i makni kameru s lica. Zašto želiš da misli da je ljepša sa svim tim na licu? Objavila si ovo samo kako bi privukla pažnju - pisali su joj. No Katie se nije obazirala na komentare. </p><p>Starleta ima i stariju kći <strong>Princess Andre</strong> (13). No ona je jednom prilikom priznala kako ne želi ići maminim stopama i obećala kako neće ići na plastične operacije.</p><p>- Mislim da nikad neću ići na operaciju, ne zato što mislim da sam savršena ili nešto tome slično nego zato što mislim da trebam biti onakva kakva jesam - rekla je tinejdžerica na društvenim mrežama i nastavila: </p><p>- Nije da prezirem operacije, ali osobno, ne bih išla na to. </p><p> </p>