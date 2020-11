Starleta operirala stopala, ne stanu joj u dizajnerske štiklice: Tužna sam, bacam stotine cipela

<p>Britanska starleta <strong>Katie Price</strong> (42) primorana je prodati stotine svojih dizajnerskih cipela nakon što joj je zbog operacija stopalo promijenilo oblik. Ljetos je slomila pete na oba stopala. Imala je operaciju koja je trajala šest sati, a liječnici smatraju kako neće moći ispravno hodati sve do 2021. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Starletina kći</strong></p><p>Sada u stopalima ima ugrađene metalne pločice koje joj stopala drže zajedno.</p><p>- Zaista sam tužna što se moram riješiti svojih cipela. Noga mi ne stane u sve cipele nakon operacije. Patentni zatvarači jednostavno ne funkcioniraju zbog kostiju na stražnjem dijelu stopala - ispričala je starleta za <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/13277899/katie-price-feet-designer-shoes-depop/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>Starleti je prvotno rečeno kako neće moći hodati godinu i pol zbog nesreće koja joj se dogodilo u lipnju tijekom odmora u Turskoj. No brzo je stala na noge, a već je počela i sa snimanjima. Naravno, s mjerama opreza. </p><p>Britanski mediji pišu kako je prošlog tjedna prvi put išla u šetnju otkako je slomila stopala. Šokirala je liječnike činjenicom kako se tako brzo oporavlja. </p><p>- Jedini razlog zbog čega me noge bole jesu metalne pločice i 16 vijaka u obje noge. Svi ligamenti trebaju mi ojačati, ali nevjerojatno je biti napokon na nogama - zaključila je Katie.</p>