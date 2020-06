Starleta pokazala svoje obline u uskom kombinezonu: 'Ne mogu vjerovati da si ovo stvarno ti...'

Price je poznata po brojnim plastičnim operacijama zbog kojih se naposljetku unakazila. No, njezini pratitelji nisu se toga ni sjetili nakon što je objavila fotografije na kojima je pokazala svoje obline

<p>Iako je poznata po brojnim plastičnim operacijama, starleta <strong>Katie Price</strong> (42) i dalje se može pohvaliti zavidnim oblinama koje je ovaj put pokazala na društvenim mrežama. Pozirala je u uskom kombinezonu i pokazala svoje 'atribute'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Starleta našminkala kći pa zgrozila fanove'</strong></p><p>U pripijenoj odjeći sa zmijskim uzorkom istaknula je uzak struk i stražnjicu. Pozirala je sa svojim psom <strong>Bladeom</strong> u vrtu pokraj kuće u Surreyju, koju je sada unajmila.</p><p>- Osjećam se bijesno danas - napisala je starleta kratko u opis fotografije. Njezini pratitelji uputili su joj komentare na račun njezina izgleda.</p><p>- Djeluješ moćno, super si. Sviđa mi se ova kombinacija. Izgledaš nevjerojatno, ne mogu vjerovati da si ovo stvarno ti - pisali su joj. </p><p>Ovaj put njezini se pratitelji nisu ni sjetili svih njezinih odlazaka 'pod nož', što joj nerijetko zamjeraju. Katie želi izgledati kao 'savršena ljudska lutka'. Već se nekoliko puta korigirala, a kad je otišla pod nož u Istanbul je čak i snimila sponzorirani video za kliniku u kojoj je napravila estetski zahvat, ali umjesto da je privukla klijente, samo ih je zgrozila.</p><p>Javnost je ostala šokirana kad je vidjela velike ožiljke na Priceinom licu, a navodno su njezinih petero djece koje ima iz tri različita braka, nakon posljednje operacije počela plakati kad su vidjeli njezino lice u zavojima. Iako su je doktori upozoravali na to da treba smanjiti s plastičnim operacijama, čini se kako se Katie ne da.</p><p>- Česti odlasci na plastične operacije kao što Katie to radi, povlači za sobom rizik od komplikacija, uključujući sepsu koja bi ju u najgorem slučaju mogla ubiti - objasnio je kirurg <strong>Marko Ho Asjoe </strong>za magazin <a href="https://closeronline.co.uk/" rel="nofollow">Closer</a>.</p><p>Osim što su je unakazile, plastične operacije dobro su joj 'lupile' i po novčaniku. Nekontrolirano je trošila novac, a prošle godine je proglasila bankrot. Živjela je raskošno. Osim na plastične operacije, velike svote novca trošila na shopping, brendirane stvari i luksuzne odmore. Sad ju je sve stiglo. Katie je ima otprilike sedam milijuna kuna dugova koje mora vratiti. No, čini se kako još uvijek ima dovoljno da si unajmljuje kuću kako bi imala gdje živjeti. Njezini je dugovi ne dotiču. </p><p> </p><p> </p>