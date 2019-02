Starleta želi bizarnu plastičnu operaciju, liječnici se šokirali

Reality zvijezda i starleta Sallie Axl (31) ne krije da su za njezin izgled 'zaslužne' plastične operacije. Posljednjom bizarnom željom šokirala je čak i liječnike, prenosi britanski The Sun.

Foto: Instagram

Kako je starleta visoka svega 160 centimetara, sada je smislila rješenje zahvaljujući kojemu bi postala barem nekoliko centimetara viša.

- Želim staviti implantante u svoje pete. Već sam ih naručila na internetu, trebali bi uskoro doći iz Koreje. Nisam sigurna iz koje Koreje jer jedna od njih nema internet - rekla je Sallie koja misli da će joj umeci u petama dati nekoliko dodatnih centimetara i tako je učiniti barem malo višom.

Foto: Instagram

Kako prenosi The Sun, Sallie ne skriva da je već poprilično 'radila' na sebi. Tako je priznala da je već dvaput povećala grudi, a nos je operirala čak tri puta. Za medije je priznala da o operaciji razmišlja zbog društvenih mreža i pratitelja.

- Mislim da će mi umetci u petama donijeti više pratitelja na Instagramu, to je ono što želim. Društvene mreže jako su mi važne i zbog popularnosti se sve to isplati. Možda dobijem i više glazbenih gaža, to bi bilo super - rekla je Sallie koja se, osim naslikavanjem i objavljivanjem golišavih fotografija na društvenim mrežama, u slobodno vrijeme bavi i miksanjem pjesama.

Foto: Instagram

Ipak, liječnici su za britanske medije rekli kako takve operacije još uvijek nisu moguće i da starleti nitko neće stavljati implantante u pete.

Pratite nas na našem Instagram profilu!