Stela iz 'Ljubav je na selu' opet ljubi: 'Mora mi vratit vjeru... '

Nakon kraha braka s Tomislavom Skejićem, kojeg je upoznala u 14. sezoni 'Ljubav je na selu', Varaždinka Stela Pavičić uživa u životu. Nedavno se vratila iz Austrije, gdje je radila, a sad čeka poziv za posao recepcionerke.

- Snašla sam se tamo, bilo mi je super, bila sam zadovoljna i odradila ono što je bilo dogovoreno - rekla je za RTL.hr.

Otkrila je i planove za uskršnje praznike.

- Nismo još ništa posebno planirali, ali planiram sa sinom otići na izlet do Slovenije, u Ljubljanu ili malo do Austrije, u Graz. To planiram jer sam obećala sinu pokazati Austriju jer mu se jako sviđa - rekla je.

U ljubavnom životu također ima novosti.

- Što se tiče ljubavi, ima previše kandidata, ali ne pravih. Svi obećaju brda i doline, a onda nikako da se iskažu. U kontaktu sam s jednim momkom od 40 godina pa će se pokazati kakav je. Mislim da se ipak muškarac mora boriti za ženu i vratiti joj vjeru u ljubav - zaključila je Stela.

Foto: Facebook/srpskasport

Početkom kolovoza otvorila je srce i ispričala kako je njezinoj ljubavi s Tomislavom Skejićem presudila Tomislavova sestra.

- Taman kada smo trebali ići na ljetovanje u Poreč, javila mu se njegova 35-godišnja 'sestra'. Meni je to bio bolestan odnos. Takav bolestan odnos i takva bliskost je za mene bila previše. Htio ju je svugdje povesti s nama. Pokvario mi je naš odmor jer ju je stalno zvao, a mene ignorirao. Mislim da može jako dobro s njim manipulirati, a on je jako naivan - rekla je tad Varaždinka.

Također, Stela je ispričala kako je unaprijed rezervirala vilu u Bosni i Hercegovini za njih dvoje za doček Nove godine, ali Tomislavova sestra ponovno nije odustajala i inzistirala da ide s njima.

- Rezervirala sam to za nas, za dvije osobe da bude romantično putovanje jer ionako imamo malo zajedničkog vremena. Želim biti s njim, a on svugdje pokušava ugurati nju s nama - rekla je i dodala kako ga je sestra čak vodila i u striptiz klubove.

- To je bolesno, nije mi to ni rekao. Kad smo prekinuli je objavio fotografije sa sestrom iz striptiz kluba - rekla je Stela.

Foto: Facebook/srpskasport

Bila je duboko povrijeđena.

- Ja sam njega zbilja voljela, brinula sam se za njega, bojala za njega. Nisam nikada lošu riječ rekla protiv njega, toliko smo toga prošli zajedno i onda ovo napravi zbog takve neke - priznala je tad Stela u suzama.

Foto: Instagram / PROMO