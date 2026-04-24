Stela Rade najavila je open air koncert u Velikoj Gorici: 'Dođi na koncert i osvoji moj rozi Golf'

Izrazito energična, svestrana i uvijek nepredvidiva, Stela Rade priprema dosad najveći koncert u svojoj karijeri. Posebna zanimljivost događaja je spoj glazbe i automobilizma - dviju velikih Stelinih strasti. Spektakl koji priprema ostat će svima u sjećanju, a jednom će obožavatelju biti posebno nezaboravan. Uoči večernjeg koncerta planiran je i dnevni program u obliku 'car meeta', uz druženje s publikom i predstavljanje službenih promotivnih proizvoda. Upravo na tom koncertu Stela će objaviti pobjednika velike nagradne igre koji osvaja njezin ružičasti automobil.

- Taj je auto postao moj prije dvije godine, a onda je postao i jako popularan na društvenim mrežama. Zbog njega su me zvali na puno 'car meetova' i raznih drugih autoshowova. Zbog njega mi je automobilizam danas hobi uz pjevanje. Taj mi je auto u srcu i htjela sam to podijeliti sa svojim fanovima. Prodaja nikad ne bi dolazila u obzir, za to nemam srca, pa sam smislila kako učiniti nešto puno bolje s njim i, eto, sjetila sam se - rekla je Stela.

Veliki open air koncert održat će se u petak, 29. svibnja, u Velikoj Gorici, u blizini stadiona Radnik. Ali baš kako kaže mlada glazbenica, to neće biti samo koncert. Bit će to spoj svega što ona jako voli, bit će neobično i drugačije. Stela će se cijeli dan družiti s fanovima i upravo je s nagradnom igrom odlučila postići dodatnu interakciju.

- Bit ću tamo s ljudima, svega će biti, ali ne mogu još sve detalje otkriti. Tek ću im priopćiti preko društvenih mreža što će se sve događati na taj dan. Neka još ostane mala tajna. Zasad ih mogu sve pozvati da kupe majice koje će se prodavati za 30 eura i ubace račun u veliku kutiju te tako ulaze u nagradnu igru. Ja ću potom izvući sretnog dobitnika mog rozog auta koji je ostavio poseban trag iza sebe, a dio novca ide i u humanitarne svrhe - rekla je Stela.

Otkrila je da je cijela ideja došla upravo zato što je htjela nešto drugačije te jedan nesvakidašnji pristup koncertu i samoj njegovoj promociji.

- Ja sam takva, riskiram bez problema, dam se u to i to je jedan veliki pokazatelj mene - kaže Stela.

Šira publika ju je upoznala kao pobjednicu popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato', a dodatnu potvrdu svoga glazbenog puta dobila je osvajanjem trećega mjesta na Dori. Relativno brzo izgradila je prepoznatljivi glazbeni izričaj i snažnu koncertnu energiju kojom osvaja publiku diljem regije. Koncert u Velikoj Gorici donosi produkcijski iskorak i potpuno novi koncept nastupa. Stela će na pozornicu stati uz cijeli bend, uz bogat vizualni doživljaj i moderan pop repertoar.