Stela Rade vozila u vjenčanici i nasmijala pratitelje: Sad ćemo krenuti, da nađem mjenjač...

Glazbenica Stela Rade (27) u petak je zaintrigirala javnost objavom u vjenčanici, koju nosi na crno-bijeloj snimci.

- Uh, još ne vjerujem... Sve ću vam otkriti u ponedjeljak kad se slegnu dojmovi - napisala je. Objavila je još nekoliko fotografija u vjenčanici, a čestitke su pristizale. No neki su se i dalje pitali je li riječ o novom spotu ili se Stela zaista udala.

Obećala je da će sve otkriti u ponedjeljak, a to je potvrdila i u novom videu.

Ispod videa je dodatno zaintrigirala pratitelje.

- Sutra ujutro ćete saznati kako nam je izgledala svadba i da je muž još veći luđak od mene, al zato sam se valjda i udala - napisala je.

Inače, Stela Rade o ljubavnom životu nije često govorila, a u svibnju nam je otkrila kako je kod nje ljubav 'na čekanju'. Ispričala je i kako ju muškarac potencijalno može osvojiti ako je ambiciozan, siguran u sebe i zna što hoće u životu.