Objasnila je kako će detalje svadbe otkriti u ponedjeljak, a mnogi se i dalje pitaju je li se Rade doista udala ili je sve samo priprema za novu pjesmu
Stela Rade vozila u vjenčanici i nasmijala pratitelje: Sad ćemo krenuti, da nađem mjenjač...
Glazbenica Stela Rade (27) u petak je zaintrigirala javnost objavom u vjenčanici, koju nosi na crno-bijeloj snimci.
- Uh, još ne vjerujem... Sve ću vam otkriti u ponedjeljak kad se slegnu dojmovi - napisala je. Objavila je još nekoliko fotografija u vjenčanici, a čestitke su pristizale. No neki su se i dalje pitali je li riječ o novom spotu ili se Stela zaista udala.
Obećala je da će sve otkriti u ponedjeljak, a to je potvrdila i u novom videu.
Ispod videa je dodatno zaintrigirala pratitelje.
- Sutra ujutro ćete saznati kako nam je izgledala svadba i da je muž još veći luđak od mene, al zato sam se valjda i udala - napisala je.
Inače, Stela Rade o ljubavnom životu nije često govorila, a u svibnju nam je otkrila kako je kod nje ljubav 'na čekanju'. Ispričala je i kako ju muškarac potencijalno može osvojiti ako je ambiciozan, siguran u sebe i zna što hoće u životu.
