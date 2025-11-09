Obavijesti

Show

Komentari 1
SUTRA SVE OTKRIVA

Stela Rade vozila u vjenčanici i nasmijala pratitelje: Sad ćemo krenuti, da nađem mjenjač...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Stela Rade vozila u vjenčanici i nasmijala pratitelje: Sad ćemo krenuti, da nađem mjenjač...
Foto: Instagram

Objasnila je kako će detalje svadbe otkriti u ponedjeljak, a mnogi se i dalje pitaju je li se Rade doista udala ili je sve samo priprema za novu pjesmu

Glazbenica Stela Rade (27) u petak je zaintrigirala javnost objavom u vjenčanici, koju nosi na crno-bijeloj snimci.

- Uh, još ne vjerujem... Sve ću vam otkriti u ponedjeljak kad se slegnu dojmovi - napisala je. Objavila je još nekoliko fotografija u vjenčanici, a čestitke su pristizale. No neki su se i dalje pitali je li riječ o novom spotu ili se Stela zaista udala.

Obećala je da će sve otkriti u ponedjeljak, a to je potvrdila i u novom videu.

Ispod videa je dodatno zaintrigirala pratitelje.

- Sutra ujutro ćete saznati kako nam je izgledala svadba i da je muž još veći luđak od mene, al zato sam se valjda i udala - napisala je.

Inače, Stela Rade o ljubavnom životu nije često govorila, a u svibnju nam je otkrila kako je kod nje ljubav 'na čekanju'. Ispričala je i kako ju muškarac potencijalno može osvojiti ako je ambiciozan, siguran u sebe i zna što hoće u životu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Proslavio se pjesmom 'Dođi u Vinkovce', evo kako sad izgleda
REPER SHORTY

Proslavio se pjesmom 'Dođi u Vinkovce', evo kako sad izgleda

U vrijeme kada je bio popularan, slovio je za jednog od jačih imena na domaćoj rap sceni. No u jednom trenutku se povukao i posvetio se obiteljskom životu
Sjećate li se našeg prvog reality showa? Pogledajte kako danas izgledaju neki od kandidata...
STORY SUPER NOVA

Sjećate li se našeg prvog reality showa? Pogledajte kako danas izgledaju neki od kandidata...

Na audiciju Story Super Nova showa se prijavilo 500 natjecatelja koji su se borili za naklonost žirija, a kasnije i publike. Show je vodio Rene Bitorajac, a sve se emitiralo iz zagrebačke Tvornice
FOTO Sa ZG špice: Schillinger, Grlić Radman, Prosinečki...
GALERIJA

FOTO Sa ZG špice: Schillinger, Grlić Radman, Prosinečki...

U subotnjoj šetnji zagrebačkom špicom viđena su mnoga poznata lica. Snježana Schillinger oduševila je u haljini, dok su Marcela Oroši i Polina odabrale 'kožnjak'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025